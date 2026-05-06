Više od 16.000 vozača u Srbiji kažnjeno je zbog brze vožnje za svega nekoliko prazničnih dana. Ali, iza suvih brojki krije se isti obrazac koji po rečima stručnjaka predstavlja sistemski problem - “trka sa vremenom”, bahatost i odsustvo saobraćajne kulture.

Naime, kako je saopštio MUP Srbije, u kontroli koju je na teritoriji cele zemlje sprovela saobraćajna policija tokom prvomajskih praznika, zabeleženo je da je od 42.251 kontrolisanih vozača njih čak 24.359 napravilo razne saobraćajne prekršaje, dakle više od polovine je bilo u prekršaju!

Od tog broja, čak 16.000 njih je sankcionisano zbog prekoračenja brzine. I to je najčešći prekršaj koji naši vozači prave. Šta nije u redu sa nama, pogotovo kada maltene svakodnevno svedočimo stravičnim saobraćajnim nesrećama?!

"Trka sa vremenom ispred bezbednosti"

Za saobraćajce s kojima smo razgovarali, to da se "doda gas" i gde treba i gde ne treba, jeste višegodišnji društveni fenomen.

- Svi su pritisnuti "moranjem" da stignu gde su se zaputili, bukvalno trku sa vremenom stavljaju ispred bezbednosti i ti slučajevi da se zbog gužve ne zakasni na posao, po dete u obdanište ili gde već, zapravo su najčešći slučajevi prekoračenja brzine. Primer za to su dostavna i vozila i brze pošte. Dobiju dnevnu kvotu koju realno ne mogu da ispune i onda jure da stignu da ne bi dobili negativne poene. A kada ih zaustavimo, najčešće čujemo opravdanje u smislu "jeste, prekoračio sam, ali ti si svoje dete već uzeo iz vrtića, a ja u pet do 4 još nisam ostavio kombi u garažu“ - ilustruju saobraćajci "trku sa vremenom" gotovo svih učesnika u saobraćaju.

Divljaju oni bez osnovne, kamoli saobraćajne kulture

Sledeće na listi, kako kažu, jeste klasična bahatost onih sa jakim "mašinama", a potom, naročito kod mlađih, adrenalin koji ih "tera" da brzinom većom od propisane testiraju i sebe i vozilo.

- U ovoj kategoriji nema striktnog šablona ko su ti koji na taj način divljaju. Mogu biti i muškarci i žene, stariji i mladi, samo im je zajedničko odsustvo osnovne, a kamoli saobraćajne kulture i vaspitanja. Statistika, međutim, pokazuje da zbog prebrze vožnje najviše stradaju mladi, mahom zbog neiskustva - pričaju saobraćajci.

Strategija je jasna – Na prvom mestu obrazovanje i vaspitanje

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja takođe ne spori da nizak nivo saobraćajne kulture i svesti dovodi do toga da prekoračenje brzine dominira među saobraćajnim prekršajima.

- Nismo uradili dovoljno da vozače ubedimo da upravljaju bezbednom brzinom i zbog toga imamo takvu situaciju. Podsećam, međutim, da od 2023. godine imamo strategiju o bezbednosti saobraćaja u kojoj su saobraćajna struka, akademska zajednica, ministarstva, državne i lokalne uprava i svi koji su bili uključeni u njeno stvaranje, jasno naznačili koja sistemska aktivnost treba da budu pod broj jedan - saobraćajno obrazovanje i vaspitanje - ukazuje sagovornik.

"Što više krvi na ekranu, to manje na kolovozu"

Sa Okanovićem se slaže i Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji, koji neophodnost preventive ilustruje japanskom poslovicom - "što više krvi na ekranu, to manje krvi na kolovozu".

- Dakle, da se za opamećivanje počinilaca i za nauk drugima, transparentno objavljuje ko je, šta i zašto uradio. Potom, uvođenje saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u škole. Jer, u školama pripremamo ljude za život u zajednici, a niko, sem zatvorenika u zatvorima i bolesnika u bolnicama, ne može da izbegne da na neki način učestvuje u saobraćaju - napominje Vujanić.

Kazne proporcionalne plati, privremeno i trajno oduzimanje četvorotočkaša

Potom, dodaje sagovornik, sledi kaznena politika "kao pomoć u prevaspitavanju" ali koja, kako smatra, mora biti pravilna.

- Jer kazna od 5.000 dinara nije ista za penzionera sa penzijom od 35.000 dinara i nekoga ko zarađuje 2.500 evra. Dakle, kazne moraju, kao što je to uvedeno u nekim zemljama, biti proporcionalne plati prekršioca – kaže profesor.

Uz "udaranje po džepu" na taj način, najbolji efekat daju zabrane koje direktno dotiču vozilo prekršioca.

- I to sistemom da shodno prekršaju ne sme da vozi dva, tri, deset dana ili tri meseca, ali tako što bi mu se "ljubimac" privremeno oduzeo. Pa ako se ni tad ne opameti i ogluši, onda drastična materijalna kazna poporcionalna primanjima i trajno oduzimanje vozila - predlaže Vujanić.

Spisak kazni za sva prekoračenja brzine u Srbiji

Po Zakonu o bezbednosti saobraćaja, ovo je spisak svih zaprećenih kazni za prekršaj prekoračenja dozvoljene brzine na ulicama i putevima Srbije.

Kazne za prekoračenje brzine u naseljenim mestima

Do 10 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna od 3.000 dinara. ​

Od 11 do 20 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna od 5.000 do 10.000 dinara. ​

Od 21 do 50 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna od 6.000 do 20.000 dinara. ​

Od 51 do 70 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna od 15.000 do 30.000 dinara i 7 kaznenih poena.

Preko 70 km/h preko dozvoljene brzine: - novčana kazna od 100.000 do 120.000 dinara, zatvorska kazna od minimum 15 dana i 14 kaznenih poena. ​

Kazne za prekoračenje brzine van naseljenih mesta

Do 20 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna: 3.000 dinara. ​

Od 21 do 40 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna od 5.000 do 10.000 dinara. ​

Od 41 do 60 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna: od 6.000 do 20.000 dinara i 3 kaznena poena.

Od 61 do 80 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna od 15.000 do 30.000 dinara i 6 kaznenih poena.

Preko 80 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna od 100.000 do 120.000 dinara, zatvorska kazna od minimum 15 dana i 14 kaznenih poena. ​

Kazne za prekoračenje brzine na autoputu

Do 20 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna do 4.000 dinara. ​

Od 21 do 40 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna 6.000 dinara. ​

Od 41 do 60 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna 10.000 dinara i 3 kaznena poena. ​

Od 61 do 80 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna od 20.000 do 40.000 dinara, 6 kaznenih poena​, zatvorska kazna do 30 dana i​ zabrana vožnje do 3 meseca. ​

Od 81 do 100 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna od 100.000 do 120.000 dinara, 14 kaznenih poena, zatvorska kazna od 15 i više dana i zabrana vožnje 8 meseci.

Kurir/ Blic