Da li su u pitanju opklade?

Tragičan udes na auto-putu Šabac–Ruma, u kojem su poginule četiri osobe, ponovo je otvorio pitanje sve češćih vožnji u kontrasmeru, dok navodi sa društvenih mreža dodatno uznemiravaju javnost.

Čak četiri vožnje u kontrasmeru zabeležene su u samo jednom danu na putevima u Srbiji i to dan nakon tragedije koja je odnela četiri života.

Na društvenim mrežama pojavile su se informacije da pojedini vozači za takvu rizičnu vožnju navodno dobijaju i do 100 evra po kilometru, što je izazvalo burne reakcije i otvorilo pitanje koliko je ovakva pojava zapravo rasprostranjena.

"100 evra po kilometru"

- Priča se da ovi što voze u kontrasmeru ili otplaćuju dug tako, skidaju im ili to rade za pare! - tvrdi jedan korisnik mreže X.

Ipak, deo korisnika društvenih mreža sumnja u ove navode.

- Postoji grupa! Idioti se klade! 100 evra je po kilometrum odvoženom u kontrasmeru! - naveo je jedan korisnik.

Kazna i do 15 godina zatvora

Za sada, ne postoji potvrda zvaničnih institucija.

- Ko drugog sa umišljajem podstrekne da izvrši krivično delo, kazniće se kaznom propisanom za to krivično delo. Ako bi neko svesno ušao u suprotan smer autoputa i vozio velikom brzinom, to bi moglo da se kvalifikuje kao umišljajno ugrožavanje bezbednosti saobraćaja gde je zaprećena kazna do 15 godina zatvora. Ako bi neko vozača podstrekao da radi opklade vozi kontra trakom autoputa, i dođe do smrtne saobraćajne nezgode, bio bi kažnjen kaznom zatvora od 5 do 15 godina - istakao je za Kurir Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.

Psiholog i psihoterapeut Jelena Manojlović naglašava da policija mora drakonski da sankcioniše ovakva ponašanja.

"Imamo epidemiju samoubica na putevima"

- Nažalost, sve opcije mogu biti istinite, jer ko bi pri zdravoj pameti rizikovao svoj život uzaludno. Ili imamo epidemiju samoubica na putevima, ili je neki lajk, neka opklada, neko nazovi dokazivanje na društvenim mrežama. Velika tragedija je to što nedužni ginu. Trebalo bi više policija da se bavi ovom epidemijom, da se postave više saobraćajnih policajaca, da se ovakvim vozačima trajno ukida dozvola - navela je Manojlovićeva za Kurir i dodala:

- Zaista, motivi ovakvih suludih poteza nisu mi jasni. Il suicidalni vozači, ili zaista izazovi, dokazivanja na društvenim mrežama, opklade i slično. Svakako kao psiholog bih želela da sprovedem testiranje ovakvih vozača, da vidim šta ih goni na takvo ponašanje. Možda čak i adrenalin, prkošenje standardima i pokušaji da budu primećeni po svaku cenu, pa čak i po cenu ljudskih života.

Podsetimo, nesreća na auto-putu Šabac–Ruma dogodila se svega nekoliko minuta nakon što je na Vajber grupama za vozače objavljeno upozorenje da se tamno-sivi "ford" kreće u kontrasmeru brzinom od oko 130 kilometara na sat. U 12.57 časova stigla je poruka upozorenja, a već oko 13.00 došlo je do direktnog sudara sa "golfom“ u kojem su se nalazile četiri mlade osobe iz Šapca, koje su, prema nezvaničnim informacijama, bile na putu ka Sloveniji.