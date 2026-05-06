Gerontodomaćice su često nevidljiva, ali nezamenljiva podrška najstarijima. Kroz uslugu pomoć u kući, koja u Kruševcu postoji gotovo tri decenije, zbrinjavaju 700 korisnika, među kojima je jedan proslavio jubilej kakav se do sada ne pamti.

"Srećan rođendan Raško, dobar dan! Da si nam živ i zdrav, 105 pa opet!"

Ovako je Marija gerontodomaćica u ime službe čestitala vek života Rašku Jočiću, čuvenom kruševačkom šnajderu i najstarijem korisniku. Uz tortu i poklone, nije se slavio samo rođendan, već trajanje i ono bez čega se u životu ne može.

- Bez sloge bez ljubavi bez dobrote. Ja sam imao tu sreću - imao sam suprugu to je bila duša, ne žena nego duša. Ona se za mene brinula sekirala se kad meni nešto ne ide i tako, znači to me držalo mnogo - navodi Raško Jočić, iz Kruševca.

Iako je još uvek vitalan, od pre tri godine, o njemu se uz porodicu stara i gerontodomaćica.

- Društvo više nema, ali Marija je tu ponedeljak, četvrtak, i jedva čeka da dođe da malo popriča s njom, da popije kafu - ističe Milan Jočić, Raškov sin.

Marija Nikolić, gerontodomaćica iz Kruševca kaže da deka Raško nije zahtevan i da se sve dogovaraju. Na pitanje - šta najradije jede i ima li tajne dugovičnosti u ishrani, Marija odgovara: "Najviše voli da jede povrće, čorbice od povrća, karfiol, brokoli, da to uvek bude sveže kuvano."

- Ova usluga je veoma humanog karaktera. Cilj ove usluge je baš taj, da oni budu u svojim kućama, u svojim domaćinstvima, a da im se pruži ona podrška koja im nedostaje - ističe Jelena Mijailović, direktorka Gerontološkog centra u Kruševcu. I dodaje:

- Deka je pravi primer kompletne usluge, korišćenja kompletne usluge, od uređenja prostora, pripremanja hrane, do druženja ono što njima u tim godinama i ponajviše fali.

Raško i danas na mašini po nešto prepravi, jer ga zdravlje i dalje dobro služi, pa su želje gostiju da mu i dogodine donesu tortu.

