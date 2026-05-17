Umesto da se raduje predstojećem venčanju, jedan mladoženja suočava se sa ogromnim stidom jer sa svoje strane gotovo da nema koga da pozove.

Zbog ožiljaka iz prošlosti i siromaštva odrastao je potpuno sam. Njegova iskrena i bolna molba na internetu, u kojoj traži savet kako da pronađe ljude koji bi mu došli na svadbu da ne bi osramotio buduću suprugu, nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Njegova buduća supruga će imati punu salu zvanica, dok će on ugostiti jedva desetak ljudi. U očaju, odlučio je da zatraži pomoć na Reditu i pita gde može da nađe ljude koji bi "glumili" njegove goste.

- Gde da nađem ljude koji bi mi došli na svadbu? Trebao bih da se ženim kroz par meseci, međutim, ja nemam mnogo porodice, nemam oca, nemam drugara niti sam ih ikada imao (bio sam siromašan kao mali i samim tim su me svi izbegavali pa nikada nisam ni uspeo da steknem prijatelje) - napisao je on i dodao:

- Sramota me je jer moja buduća žena ima mnogo familije i prijatelja, a sa moje strane će biti svega desetak ljudi, i to mahom bivše kolege. Svaki savet bi mi značio.

Mnogi korisnici su rekli da će se rado odazvati njegovom pozivu.

- Na takve proslave je izuzetno rizično zvati neznance, jer alkohol je manje više neograničen. Tako je na jednoj svadbi na kojoj sam bio prisutan mladinom ocu razbio glavu flašom lik koji je bio momak od najbolje drugarice mladoženjine sestre i to su se posvađali oko toga što pevačica više prilazi mladinom tati, i lik koji je sa devojkom i bukvalno ne zna nikog tu je došao na genijalnu ideju da se potuče sa njim, svadba je naravno istog momenta prekinuta, čak nije stigla ni mladenačka torta da se iznese, naravno više nisu u braku, iako je bila trudna - navodi se u jednom od komentara.