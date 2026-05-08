Kada se Vaskrs i Đurđevdan poklope 6. maja 2040. godine, Đurđevdan se po crkvenim pravilima pomera na treći dan Vaskrsa. A treći dan Vaskrsa te godine pada 8. maja, na Markovdan.

To znači da će se te godine dve velike slave slaviti istog dana. Budući da Vaskrs, tada pada 6. maja, Đurđevdan se pomera na treći dan Vaskrsa i tada se slavi, dok svi ostali bogoslužbeni protokoli ostaju isti.

Dve slave u istom danu

Ovo crkveno pravilo stvara jedinstvenu situaciju, jer treći dan Vaskrsa 2040. godine pada u sredu, 8. maja. To je datum kada Srpska pravoslavna crkva i vernici tradicionalno obeležavaju praznik posvećen Svetom apostolu i jevanđelisti Marku.

Samim tim, domaćini širom Srbije tog dana će istovremeno slaviti Đurđevdan i Markovdan.

Mitropolit mileševski Atanasije Rakita objasnio je za Kurir da je skladno da se 2040. godine Đurđevdan i Markovdan obeleže istog dana.

- To su božiji ljudi, oni se ne protive da budu obeležavani zajedno u našoj svesti ljubavi i priči. Dakle, to je skladno. Treba znati i pominjati to da su Apostol Marko i Sveti Đorđe služitelji Hristovi svaki na svoj način. Apostol Marko naravno u sili reči kao apostol, a ništa manje ubedljivo svedočio u Hristu i Sveti Đorđe svojim mnogostrukim primerima vrline - navodi Rakita.

Vaskrs glavni praznik u godini

Ističe da je Vaskrs glavni praznik u godini, te da nema većeg događaja od Hristovog vaskrsenja u istorji sveta.

- Vaskrs je šetajući praznik prema njemu se prilagođava ceo crkveni kalendar, pa čak i istorija. Ne treba da čudi to što će se 2040. godine poklopiti Vaskrs i Đurđevdan (ja se nadam da ćemo to dočekati), te godine će svečari 8. maja obeležiti Đurđevdan, ali i Markovdan. Cele godine treba da ih poštujemo, to je i suština - naglasio je mitropolit mileševski.