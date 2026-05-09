Izbor imena za dete u Srbiji i dalje se smatra jednom od najvažnijih porodičnih odluka, a roditelji se najčešće vode emocijom, tradicijom i zvukom imena. Poslednjih godina primetan je trend vraćanja klasičnim, već dobro poznatim imenima koja su se zadržala kroz više generacija, uz blagu pojavu modernijih i internacionalnih varijanti.

Stručne statistike i podaci iz matičnih registara pokazuju da se u Srbiji sve više biraju kratka i jasna imena, najčešće sa dva ili tri sloga. Takva imena su praktična, lako se izgovaraju i lepo funkcionišu u kombinaciji sa različitim prezimenima. Upravo zbog toga, mnogi roditelji ih doživljavaju kao siguran i bezvremenski izbor.

Imena koja godinama ostaju na vrhu

Na vrhu liste najčešćih muških imena u Srbiji već duži niz godina nalaze se imena koja su široko rasprostranjena i duboko ukorenjena u tradiciji:

Luka Stefan Lazar Vuk Filip Aleksandar Petar Milan Nikola Jakov

Ova imena se biraju jer su prepoznatljiva, imaju stabilno značenje i prisutna su u različitim kulturama i generacijama. Posebno se izdvajaju i zbog toga što se često prenose unutar porodica, pa roditelji daju deci imena svojih očeva, dedova ili bližih rođaka.

Statistike pokazuju da Luka već godinama drži vodeće mesto, dok ga prate Stefan i Lazar, koji su gotovo konstantno među najčešćim izborima širom zemlje.

Povratak starijih i tradicionalnih imena

Pored standardnih favorita, sve više roditelja se odlučuje za starija srpska imena koja ponovo dobijaju na popularnosti. Ova imena često imaju snažan istorijski, verski ili kulturni značaj i doživljavaju svojevrsni povratak u savremenom dobu.

Među njima se izdvajaju:

Bogdan Vukan Tadija Vasilije Despot Arsenije Ignjat Mijat

Ova imena nose tradicionalni karakter i često su vezana za srpsku istoriju i pravoslavnu kulturu. Roditelji ih biraju kako bi detetu dali ime koje ima dublje značenje i koje se izdvaja u odnosu na modernije, globalne trendove.

Novi trendovi i savremeni uticaji

Iako dominiraju tradicionalna imena, u urbanim sredinama primećuje se i porast međunarodnih imena, poput Mateo, Leon ili Noa, koja su kraća i globalno prepoznatljiva. Ovaj trend pokazuje da se savremeni roditelji sve češće kreću između lokalne tradicije i modernih, internacionalnih uticaja.

Sveukupno gledano, izbor imena u Srbiji 2026. godine pokazuje jasnu ravnotežu - s jedne strane čvrsto se drže klasici koji traju decenijama, dok se s druge strane pojavljuje nova generacija imena koja odražava globalizaciju i savremeni način života.