Foto: Ministarstvo za brigo o porodici i demografiju

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju nastavlja karavan "Rastimo zajedno: Porodica na prvom mestu, u svakom mestu", sa ciljem da osnaži porodice, unapredi uslove za njihov kvalitetniji život i doprinese pozitivnim demografskim kretanjima širom Srbije.

Program u Bujanovcu održan je u vrtiću "Naša radost", gde su se okupili deca, roditelji i predstavnici lokalne zajednice, potvrđujući značaj neposrednog dijaloga i podrške porodicama.

U ime Ministarstva, događaju je prisustvovao državni sekretar Đorđe Dabić, koji je poručio da se napredak društva meri snagom porodice i odgovornim odnosom prema demografskoj budućnosti. On je istakao da je zajednička uloga države, lokalnih samouprava i društva u celini da stvore okruženje u kojem se porodice razvijaju, a deca rastu sigurno i podržano.

Dabić je naglasio da lokalne samouprave imaju ključnu ulogu u kreiranju uslova za zasnivanje i proširenje porodice, kao i da upravo na lokalnom nivou počinje izgradnju stabilne demografske slike.

Kako je dodao, cilj karavana je da se porodična i demografska politika oblikuju u skladu sa stvarnim potrebama građana, uz obezbeđivanje ravnomerne i dostupne podrške svima, bez obzira na mesto stanovanja.

Posebno je istakao značaj podrške roditeljima kroz edukativne programe, poput "Škole roditeljstva", uz poruku da roditelji nisu sami i da je stručna pomoć dostupna u svakoj sredini. Takođe je ukazao na važnost usklađivanja poslovnog i porodičnog života, naglašavajući da su stabilne porodice temelj i demografskog i ekonomskog razvoja

društva.

Tokom posete istaknut je i konkretan primer podrške – jedna majka iz Bujanovca ostvarila je pravo na subvenciju za kupovinu stana po osnovu rođenja prvog deteta, što pokazuje da mere države imaju direktan uticaj na poboljšanje uslova života i podsticaj rađanju.

Državni sekretar je poručio da ove posete predstavljaju važan korak u kreiranju dugoročnih mera i politika, uključujući i Strategiju demografskog razvoja Srbije, u kojoj će podrška porodicama i roditeljstvu imati centralno mesto.

Najmlađi su i ovoga puta bili u centru pažnje, učestvujući u aktivnostima koje podstiču zajedništvo i saradnju, dok su roditelji imali priliku da podele svoja iskustva i predloge.

Karavan "Rastimo zajedno" nastavlja da obilazi gradove i opštine širom Srbije, noseći jasnu poruku da su porodica i demografska obnova temelj budućnosti svakog društva.