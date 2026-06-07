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Na društvenim mrežama često se vodi rasprava o tome da li se slobodan dan može "preneti“ ukoliko krsna slava "padne" na neradni dan.

Kako navodi elektronska baza propisa Paragraf, pravo na odsustvo važi isključivo za prvi dan krsne slave. Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Srbiji, radnici imaju pravo da ne rade prvog dana krsne slave.

Međutim, kada prvi dan slave padne u subotu ili nedelju, zakon ne predviđa mogućnost prenosa slobodnog dana na radni dan.

Paragraf objašnjava:

"Za razliku od državnih praznika koji se mogu prenositi na prvi naredni radni dan, verski praznici iz člana 4. Zakona ne potpadaju pod to pravilo.“

To znači da zaposleni neće imati pravo na dodatni slobodan dan ukoliko praznik padne vikendom.

Ipak, u praksi se retko donose zvanična rešenja o odsustvu za verske praznike. Inspekcija rada često toleriše ovakvu praksu kako bi se rasteretila administracija poslodavaca.

Važno je napomenuti da verski praznici koji se praznuju neradno ne mogu se računati u redovne dane godišnjeg odmora zaposlenih - oni se tretiraju kao dodatni slobodni dani.