Snažan udar groma izazvao je jutros oko 7 časova požar na krovu porodične kuće u Požarevcu, a brza reakcija vatrogasaca sprečila je tragediju i lokalizovala vatrenu stihiju u kojoj, srećom, nije bilo povređenih.

Incident se desio rano jutros u porodičnoj kući na Lučičkom putu u Požarevcu, kada se, prema prvim informacijama potvrđenim iz PU Požarevac, usled udara groma došlo do požara na krovu.

Vatrogasno-spasilačke ekipe brzo su izašle na teren i požar je u međuvremenu lokalizovan. Pored pripadnika jedinice vatrogasaca intervenisala je i ekipa Dobrovoljno vatrogasnog društva Požarevac.

 Povređenih nije bilo, dok je na objektu pričinjena materijalna šteta. O incidentu će biti obavešteno i Osnovno javno tužilaštvo radi evidentiranja i dalje procedure u vezi sa nastalom štetom.

Kurir.rs/Hit radio Požarevac

