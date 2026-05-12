GROM ZAPALIO KUĆU U POŽAREVCU: Udar je bio toliko jak da je krov planuo kao da je od papira! Jako nevreme pravi ršum po Srbiji već drugi dan (FOTO)
Snažan udar groma izazvao je jutros oko 7 časova požar na krovu porodične kuće u Požarevcu, a brza reakcija vatrogasaca sprečila je tragediju i lokalizovala vatrenu stihiju u kojoj, srećom, nije bilo povređenih.
Incident se desio rano jutros u porodičnoj kući na Lučičkom putu u Požarevcu, kada se, prema prvim informacijama potvrđenim iz PU Požarevac, usled udara groma došlo do požara na krovu.
Vatrogasno-spasilačke ekipe brzo su izašle na teren i požar je u međuvremenu lokalizovan. Pored pripadnika jedinice vatrogasaca intervenisala je i ekipa Dobrovoljno vatrogasnog društva Požarevac.
Povređenih nije bilo, dok je na objektu pričinjena materijalna šteta. O incidentu će biti obavešteno i Osnovno javno tužilaštvo radi evidentiranja i dalje procedure u vezi sa nastalom štetom.
Kurir.rs/Hit radio Požarevac