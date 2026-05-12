Šabac, ali i celu Srbiju potresla je vest o skrnavljenju porodične grobnice, a iza potresne priče nalazi se ime dobro poznato javnosti.

Reč je o bivšem voditelju Radio-televizije Srbije i sadašnjem direktoru festivala „Ritam Evrope“ Igoru Karadareviću, čoveku koji je godinama bio deo medijske scene, a danas vodi jedan od najpoznatijih omladinskih muzičkih projekata u regionu. Ipak, ovoga puta u centru pažnje našao se iz najtežeg razloga.

Njegovi roditelji musliman Jašar i pravoslavka Zorica svoju su priču gradili na temeljima koji su preživeli i najteža iskušenja. Prošli su kroz ratne vihore, sačuvali svoj brak kad su se mnogi drugi raspadali pod pritiskom prezimena i porekla, dokazujući da ljubav ne poznaje granice koje iscrtavaju ljudi, vera i politika.

Bila je to ljubav kakvu je mogla da prekine samo Zoričina duga bolest, a naposletku i smrt, pre nepune dve godine. Jašar joj je podigao spomenik onako kako su i živeli - u duhu međusobnog poštovanja.

Uz njegovo ime i simbole, na grobnici se našao i krst, obeležje vere njegove supruge, koja za pet decenija dugog braka nikada nije bila sporna.

Oskrnavljen spomenik majke

Prema navodima Karadarevića, sa jedne strane spomenika uklonjen je i izrezan krst koji se nalazio pored polumeseca i zvezde. Osim toga, tvrdi da je razlog za to bilo protivljenje jednog hodže iz Šapca prisustvu krsta među spomenicima muslimanske veroispovesti, uz isticanje da je porodična grobnica ukopana na gradskom groblju u Šapcu, a ne na posebnom verskom groblju, zbog čega nije postojao nikakav verski razlog za ovakav postupak.

Budući da potiče iz mešovitog braka, kombinacija krsta, polumeseca i zvezde na spomeniku njegove majke simbolizovala je jedinstvo, poštovanje i suživot različitih vera, pa je uklanjanje pravoslavnog krsta doživeo kao čin netrpeljivosti i međusobnog nepoštovanja.

Ne želeći da upire prstom u bilo koga dok policijska istraga traje, Igor je rekao da sumnja da incident ima veze s pretnjama koje je njegov otac dobio od imama.

- Pre dve nedelje je pozvao mog oca, uredno se predstavio i rekao da ga krst na postavljenom spomeniku vređa, prilikom čega je dao rok od dve nedelje da se krst ukloni ili će on to rešiti - istakao je Igor Karadarević i dodaje da je ovakav gest naneo malu materijalnu štetu, ali veliku duševnu bol, a osim toga izaziva bespotrebne nemire i huška netrpeljivost među onima koji su do juče bili dobre komšije.

U konsultaciji sa sveštenicima SPC, sama pretnja je prijavljena policiji i, prema dostupnim informacijama, M. S. je u svojstvu građanina tada dao izjavu.

S nadom da će pravda pronaći svoj put, sin Igor zaključuje da je ovaj spomenik trebalo da bude kruna ljubavi koja je prevazišla sve predrasude i razlike.