Na udaru pljuskova, grmljavine, jakog grada i udara olujnog vetra u toku prepodneva, posle Užica, našli su se i Vrnjačka Banja, Kraljevo, Kobilje kod Kruševca, Požega...

Snimci su, rečju, neverovatni, jer prizori podsećaju na zimske poput onih iz Vrnjačke Banje koja se potpuno zabelela.

Jedan od šokantnijih snimaka stigao je juče iz Majdanpeka na kojem se vide doslovno kugle leda koje su padale sa neba.

Upozorenje RHMZ i SMS upozorenja MUP Srbije

RHMZ Srbije od jutros samo niže upozorenja, a na snazi je i crveni alarm uz hitno upozorenje MUP Srbije na opasno vreme koje će građanima stizati na telefone putem SMS-a.

Danas (12.05.) nestabilno sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom, koji će ponegde biti praćeni i gradom. U zoni jačih grmlјavinskih procesa vetar će biti jak, kratkotrajno i olujni. Veća verovatnoća pojave vremenskih nepogoda biće u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije.

Foto: RHMZ Printscreen

Danas (12.05.) kasnije posle podne i tokom večeri, uz osetan pad temperature, vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju na jak i olujni, koji će dostizati udare od 70 do 100 km/h, ponegde i do 120 km/h.

Najnovija hitna upozorenja RHMZ

UPOZORENJE ZA PODRUČJE ZLATIBORSKOG I RAŠKOG OKRUGA NA JAKE KONVEKTIVNE RAZVOJE

U narednih sat vremena na području Zlatiborskog i Raškog okruga jaka konvektivna oblačnost uslovlјava plјuskove, grmlјavinu, lokalno veću kolčinu padavina za kratko vreme, grad i jak, kratkotrajno i olujni vetar.

UPOZORENJE ZA PODRUČJE NIŠAVSKOG OKRUGA NA JAKE KONVEKTIVNE RAZVOJE

U narednih sat vremena na području Nišavskog okruga (Aleksinac i okolina) jaki konvektivni razvoji uslovlјavaju plјuskove sa grmlјavinom, lokalno veću količinu padavina, kratkotrajan grad i jak vetar.

Foto: RHMZ Printscreen

UPOZORENJE ZA PODRUČJE RASINSKOG OKRUGA NA JAKE KONVEKTIVNE RAZVOJE

U narednih sat vremena na području Rasisnskog okruga (Kruševac i okolina) jaki konvektivni razvoji uslovlјavaju plјuskove sa grmlјavinom, lokalno veću količinu padavina, kratkotrajan grad i jak vetar.

HITNO METEOROLOŠKO UPOZORENJE

Usled upozorenja na grmlјavinske nepogode i olujni vetar, koji se na području Srbije očekuju 12.05.2026. godine, RHMZ je pokrenuo procedure za prenos SMS hitnih informacija građanima.

Budite na oprezu i ostanite informisani, poručuju iz RHMZ u seriji najnovijih upozorenja.

Foto: RHMZ Printscreen

Pogledajte neverovatne snimke nevremena

Vrnjačka Banja

Kobilje kod Kruševca

Kraljevo

Požega

U Majdanpeku kugle leda padale sa neba

Uključen crveni meteoalarm

Foto: RHMZ Printscreen

Jučerašnja superćelija u Beogradu