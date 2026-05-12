Sramno uklanjanje pravoslavnog krsta sa spomenika u Šapcu, koji svedoči o pola veka dugoj ljubavi muslimana Jašara i pravoslavke Zorice, podiglo je Srbiju na noge!

Nakon skandaloznih pretnji i vandalskog čina koji je usledio, oglasio se beogradski muftija, ali i brojni teolozi. Njihova poruka je jasna, skrnavljenje tuđih svetinja i grobova nije odlika vere, već opasno širenje mržnje koje tužilaštvo mora da sankcioniše.

"To nije verski čin"

- Smirujte ne širite vatru jer svugde je smutnja posejana da bi nas delila i da bi smo jedni druge ubijali. Simbolima ne robujemo već Bogu samom. Osuđujem skrnavljenje bilo čijeg groba samim tim i ovaj čin. Onoga ko je to učinio treba procesuirati jer to nije verski čin niti je to kultura Islama kojeg mi sledimo i praktikujemo - poručio je za Kurir muftija beogradske Islamske zajednice Srbije Mustafa Jusufspahić.

Muftija Mustafa Jusufspahić Foto: Zorana Jeftić

Da je skrnavljenje spomenika i znamenja bilo koje vere greh smatra i teolog Miloš Stojković.

"Za svaku osudu"

- Bog je jedan, za nas pravoslavne Sveta Trojica, za muslimane je to Alah, ali je najvažnije da jedni druge volimo i poštujemo jer bog je ljubav po svojoj definciiji i ne može niko da kaže da voli boga ako ne voli ljude, ma koje vere i nacije oni bili. Mi živimo u zemlji koja ima više vera i nacija, postoje i meštoviti brakovi i apsolutno je za svaku osudu da nešto što su ljudi u životu gradili, radili, poštovali se, i da sada nekome smeta znak na spomeniku kojim je suprug želeo da iskaže poštovanje prema verskom opredeljenju svoje supruge - naglasio je Stojković.

Teolog Miloš Stojković Foto: Kurir Televizija

Verski analitičar Draško Đenović za Kurir podseća na ključnu činjenicu - Kamičko groblje je gradsko, a ne versko vlasništvo.

- To je klasičan akt mržnje, jer to je gradsko groblje, nije u pitanju groblje crkve, odnosno verske zajednice i samim tim ono jeste multikonfesionalno, nije uobičajeno da budu dva simbola na istom spomeniku, ali nije ni zabranjeno. To što je to muslimanska parcela ne znači da ljudi nisu u mešovitim brakovima i da neko od njih ne promeni svoju veroispovest tokom braka - naveo je Đenović i dodao:

Verski analitičar Draško Đenović Foto: Kurir Televizija

- Ako bi se ustanovilo da pomenuti imam stoji iza tog čina, onda tu postoji osnovni uslov da tužilaštvo pokrene postupak za širenje rasne, verske i nacionalne mržnje, ili čak skrnavljenje groba, mada nije grob oskranvljen, nego spomenik. Ne verujem da zaista tu nekome smeta, jer u pitanju su ljudi koji su živeli tu. Mislim da se takvim stvarima mora stati na put u startu, da se ne bi ponovilo još negde.

Porodica zatekla oskrnavljen spomenik

Podsetimo, porodica Karadarević je u subotu zatekla oskrnavljen spomenik sa kog je hrišćanski simbol fizički uklonjen. Incidentu su, kako tvrdi sin Igor, prethodile pretnje lokalnog imama Muhameda Suljića. On je, kako tvrdi Igor, pre dve nedelje pozvao Jašara i dao mu rok da ukloni krst "koji ga vređa", uz opasku da će u suprotnom on to "rešiti". Pretnja je prijavljena policiji, a nakon skrnavljenja groba otvorena je i istraga.

Imam Suljić je potvrdio da je zvao porodicu kako bi im "skrenuo pažnju" da krst tu ne pripada i da vređa osećanja vernika, ali je negirao učešće u vandalizmu i ogradio se od tog čina.

Inače, da na jednom spomeniku stoje krst i polumesec nije retkost, a takvi spomenici primećeni su i na groblju Lešće u Beogradu, ali nikada nisu bili ne meti vandala.

Sveštenik Aleksandar Praščević Foto: Srpska Pravoslavna Crkva

"Najveći zločin protiv vere je zločin u ime vere"

Sveštenik Aleksandar Praščević, autor nekoliko monografija na temu odnosi između pravoslavnih hrišćana i muslimana na Balkanu, u jednoj svojoj knjizi je napisao: "Najveći zločin protiv vere je zločin u ime vere..".