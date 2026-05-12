U manastir Ostrog, posvećen Svetom Vasiliju Ostroškom, dolaze vernici iz celog sveta. Ova duhovna riznica, sagrađena u steni, u kojoj se čuvaju mošti velikog čudotvorca, najposećenija je svetinja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.

Mnogi koji su otišli da se poklone moštima Svetog Vasilija svedočili su kasnije da im hodočašće promenilo život. Ali, bilo je i onih koji su, prvenstveno iz neznanja, na ovom svetom mestu počinili stvari koje nikako nisu smeli...

Manastir Ostrog otvoren je za pripadnike svih veroispovesti. Pred moštima Svetog Vasilija Ostroškog mole se i pravoslavci, i katolici, i protestanti, i muslimani, s jednakom verom u velikog čudotvorca i njegovo zastupništvo pred Bogom za sve koji mu iskreno zatraže pomoć.

Ipak, postoje nepisana pravila ko u ovu svetinju ne bi trebalo da dolazi i ona pisana, kako se dolazi pred kivot Svetog Vasilija i šta nikako ne smete da radite kad dođete na ovo sveto mesto.

Foto: Printscreen Tiktok/ verska nastava

Ko ne sme da ide u manastir Ostrog?

Najposećeniji pravoslavni manastir u Evropi otvoren je za sve. Ne postoji ograničenje zbog pripadnosti bilo kojoj veri da biste se pokolnili moštima Ostroškog Čudotvorca. Važno je samo da priđete kivotu Svetog Vasilija s poštovanjem, čista srca, u dubokoj veri i molitvi.

Oni koji ne veruju u čudesne moći svetitelja ne bi ni trebalo da dolaze u njegovu svetinju. Ako se nađu pod Ostroškom gredom, a sumnjaju da bi Sveti Vasilije mogao da im pomogne, mogu da uživaju u prelepoj prirodi kojom je manastir okružen, bez odlaska do svetiteljevog kivota.

Svaki manastir ima svoja pravila koja postavljaju iguman ili igumanija, a koja bi trebalo poštovati da bi vaš boravak u svetinji bio blagosloven. Pravila prilikom posete manastiru Ostrog, u odnosu na brojne prevashodno ženske manastire u Srbiji, nisu previše stroga. Muškarci bi trebalo da imaju na sebi duge pantalone i majicu ili košulju kratkih ili dugih rukava, kao i obuću sa zatvorenim prstima.

Žene bi trebalo da dođu u manastir u dužoj suknji ili haljini, a preporučljivo je da na glavi imaju maramu. Ramena i kolena obavezno moraju da budu pokrivena. Ukoliko dolazite kad su velike vrućine, obavezno ponesite maramu da pokrijete ruke.

Žene iz Ostroga neće biti vraćene ni ako dođu u pantalonama. Ipak, pravilo je da prilikom polaska u svetinju odaberu garderobu koja je primerena poseti ovako važnom duhovnom mestu.

Hodočasnici koji odlaze na Ostrog najčešće nose ulje, šećer i kafu kao darove monasima. Svetitelju namenjuju pletene čarape od čiste vune, jer po legendi Sveti Vasilije svake noći ustaje iz svog kivota i hoda po manastiru, te su mu otud tabani na čarapama svakog jutra garavi. Uz poklone, moguće je ostaviti i novčane priloge u manastiru.

Posle poklonjenja moštima Svetog Vasilija, vernici mogu da ispišu imena svojih upokojenih, kao i spisak imena za zdravlje, koje će monasi čitati tokom molitava.

Koliko je važno da moštima Svetog Vasilija priđete čista srca i s dubokom verom da će vam Ostroški Čudotvorac pomoći, toliko je važno da ništa ne ponesete iz njegove ostroške kuće, a da prethodno ne zatražite i dobijete odobrenje. Veruje se da se iz Ostroga ne sme poneti ni cvetić, ni kamen - bilo šta to pripada ovom svetom mestu. Duhovni preobražaj je svakako najdragoceniji dar koji će svako poneti posle poklonjenja moštima Svetog Vasilija, a za sve što je fizičke prirode, a što biste hteli da ponesete sa Ostroške grede trebalo bi da tražite dopuštenje.

U manastirskoj crkvi moguće je kupiti osvećenu vodu, ulje iz kandila, kao i ikone, krstiće i brojanice koji će biti na duhovnu korist bližnjima koji nisu došli na Ostrog.

Spavanje pod Ostrogom

Mnogi vernici žele da prenoće ispred crkve Vavedenja Presvete Bogorodice u kojoj se nalaze mošti Svetog Vasilija Ostroškog. Ispred gornjeg manastira napravljen je plato na kom je moguće prespavati; ljubazni monasi će vam dati ćebe i/Ili vreće za spavanje, jer su noći pod Ostroškom gredom čak i tokom leta veoma hladne.

Moguće je, naravno, prespavati i u donjem manastiru, gde postoje konaci, ali je neophodno mnogo ranije rezervisati mesto, jer kapaciteti nisu dovoljni za sve zainteresovane.

Jedno od verovanja je da nikad ne bi trebalo govoriti da ćete otići na Ostrog, a da to i ne ispunite. U ovu svetinju se odlazi bez velikog plana, a narod to tumači na svoj način: "Otišao sam pod Ostrog kad me je Sveti Vasilije pozvao".

