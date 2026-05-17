Početak testiranja budućih prvaka svake godine pokreće žustre rasprave među roditeljima. Dok jedni smatraju da dete u prvi razred mora krenuti sa predznanjem čitanja i pisanja, drugi su u potpunom strahu da li je njihov mališan spreman.

Kako bi razjasnia šta se zaista očekuje od budućeg đaka, jedna učiteljica je rešila da objasni koje su to veštine presudne za uspešan početak školovanja. Odgovor će mnoge roditelje iznenaditi.

- Od početka testiranja budućih prvaka vode se žustre rasprave na forumima. Iz tog razloga sam i ja odlučila da se pozabavim ovom temom iz učiteljske perspektive. Pre škole je poželjno da dete ume da se obuče, obuje, koristi toalet, brine o svojim stvarima i prati jednostavna uputstva - navodi se na Fejsbuk stranici "Pitaj učiteljicu".

Važno je i da dete ume da sasluša sagovornika, sačeka svoj red, sarađuje sa drugom decom i prihvati pravila ponašanja u grupi.

- Dete treba da zna da svoje potrebe, osećanja i mišljenje izrazi rečima. Nemogućnost pravilnog izražavanja emocija često dovodi do nakupljanja besa i izliva emocija. Od deteta se ne očekuje da pre škole zna da čita i piše. Mnogo je važnije da ima razvijenu motoriku, pažnju, radoznalost i želju za učenjem - navedeno je.

Korisno je, kako se dodaje, da prepoznaje osnovne boje i oblike, razume pojmove (relacije) kao što su gore–dole, ispred–iza, levo–desno, da broji do 10 i razume količinu.

- Takođe je značajno da pravilno drži olovku, boji u okviru zadatog prostora, koristi makaze i ume da završi započeti zadatak.