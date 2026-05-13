Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Danas nad Srbijom stiže postepena stabilizacija vremena, uz razvedravanje i nešto svežiji vazduh u odnosu na prethodne dane.

Ipak, potpuni "mir" ne traje dugo, jer u pojedinim delovima zemlje zadržaće se promenljive prilike. Tokom dana, na području Kosova i Metohije očekuju se kiša i lokalni pljuskovi, dok će u ostalim krajevima biti uglavnom suvo uz smenu oblačnih i sunčanih perioda. Na istoku Srbije duvaće jak, povremeno i olujni zapadni i severozapadni vetar, koji će slabiti tek u večernjim satima.

Temperature će danas biti ujednačene na nivou cele zemlje, na severu oko 17 stepeni, u centralnoj Srbiji takođe oko 17, dok će na jugu biti nešto svežije, oko 15 stepeni. Jutro je u većini krajeva bilo sveže i pretežno vedro, dok je na istoku i jugu bilo više oblačnosti uz mogućnost slabe kiše.

Foto: RHMZ

Sutra zahlađenje, u petak kiša

Sutra se očekuje pretežno sunčano vreme uz umeren razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnje temperature biće znatno niže, od 2 do 7 stepeni, dok će dnevni maksimumi porasti na 19 do 23 stepena. Tokom noći moguće je naoblačenje sa zapada, koje može doneti lokalnu slabu kišu ili kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom.

U petak se, međutim, ponovo očekuje nestabilno vreme sa padavinama, uprkos toplijem vazduhu i temperaturama između 18 i 23 stepena.

Meteorolog Nedeljko Todorović objasnio je za Kurir televiziju da će se ovakav promenljiv karakter vremena zadržati i u narednom periodu.

"Promenljivo vreme se produžava kroz ceo maj i jun. To je karakteristika naše klime, dva do tri dana suvo i toplije, pa zatim ponovo nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom lokalnog karaktera", naveo je Todorović.

Foto: Shutterstock, Kurir Televizija

Spremite i za jake olujne udare

Todorović ističe da se padavine neravnomerno raspoređuju, zbog čega se ne može precizno unapred odrediti gde će i kada doći do nepogoda.

"Lokalno se razvijaju jaki oblaci koji kratko traju, ali mogu doneti i olujne udare vetra preko 60 kilometara na sat, a u nekim slučajevima i više. Negde padne samo nekoliko kapi kiše, a negde i 20 do 50 milimetara za kratko vreme. U ekstremnim situacijama, za sat do dva, može pasti i preko 100 milimetara kiše“, objasnio je on.

Foto: Marko Karović

Prema najavama, i narednih dana ostaje smenjivanje sunčanih intervala i povremenih pljuskova, uz kratkotrajna poboljšanja vremena između nestabilnih perioda.

Prognozu meteorologa Nedeljka Todorovića za jun mesec pročitajte u našem odvojenom tekstu.