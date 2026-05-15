Slušaj vest

Sveštenik Bogdan Stjepanović (38) iz Bijeljine, koji je preminuo 11. maja nakon duge i teške bolesti i to samo dva meseca nakon što mu je u Istanbulu izvršena transplantacija jetre, biće sahranjen u nedelju.

- Dragi prijatelji, želimo da vas obavestimo da će Sveta zaupokojena Liturgija biti služena 17. maja u 09.00 časova. Opelo dragog nam, a u Gospodu usnulog, protojereja Hadži - Bogdana Stjepanovića obaviće se u 13.00 časova u manastiru Svetog Arhangela Gavrila u Gornjem Dragaljevcu, a sahrana na mesnom groblju u Gornjem Dragaljevcu. Ovim putem vas pozivamo da dođete da dostojanstveno ispratimo na večni počinak supruga, oca, sina, brata i sveštenika Bogdana - saopštila je porodica.

Ne propustiteDruštvoPreminuo sveštenik Bogdan kojem je kolega donirao 60 odsto jetre da ga spase! Srce velikog borca nije izdržalo, četiri ćerkice ostale bez tate!
protojerej-hadzi-bogdan-stjepanovic.jpeg

Podsetimo, ocu Bogdanu je 16. marta u klinici u Istanbulu izvršena transplantacija jetre i, iako se cela nacija molila za njegovo ozdravljenje, a njegov kolega i prijatelj Darko učinio podvig kakav se retko viđa donirajući mu deo svoje jetre, srce mladog sveštenika nije izdržalo.

Bogdanova golgota počela je sa pandemijom korone. Virus je preležao četiri puta, a posledice su bile kobne po njegovu jetru. Za njegovo lečenje ujedinila se cela zemlja. Nažalost, uprkos svom trudu lekara otac Bogdan nije izdržao period oporavka.

Ne propustiteDruštvoApel za pomoć porodici preminulog sveštenika Bogdana Stjepanovića za troškove lečenja i transport: Potrebno 200.000 evra!
protojerej-hadzi-bogdan-stjepanovic.jpeg
DruštvoUmesto rođendanskih čestitki, opraštaj u suzama: Sveštenik anđeoskog glasa Bogdan izgubio životnu bitku na 37. rođendan
protojerej-hadzi-bogdan-stjepanovic.jpeg
Društvo"Nisam ni sekund razmišljao" Sveštenik Darko na Jovanjdan doneo odluku: Kolegi Bogdanu donirao jetru i spasao mu život (FOTO)
collage.jpg