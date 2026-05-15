Sveštenik Bogdan Stjepanović (38) iz Bijeljine, koji je preminuo 11. maja nakon duge i teške bolesti i to samo dva meseca nakon što mu je u Istanbulu izvršena transplantacija jetre, biće sahranjen u nedelju.

- Dragi prijatelji, želimo da vas obavestimo da će Sveta zaupokojena Liturgija biti služena 17. maja u 09.00 časova. Opelo dragog nam, a u Gospodu usnulog, protojereja Hadži - Bogdana Stjepanovića obaviće se u 13.00 časova u manastiru Svetog Arhangela Gavrila u Gornjem Dragaljevcu, a sahrana na mesnom groblju u Gornjem Dragaljevcu. Ovim putem vas pozivamo da dođete da dostojanstveno ispratimo na večni počinak supruga, oca, sina, brata i sveštenika Bogdana - saopštila je porodica.

Podsetimo, ocu Bogdanu je 16. marta u klinici u Istanbulu izvršena transplantacija jetre i, iako se cela nacija molila za njegovo ozdravljenje, a njegov kolega i prijatelj Darko učinio podvig kakav se retko viđa donirajući mu deo svoje jetre, srce mladog sveštenika nije izdržalo.