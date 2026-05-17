Znanje, talenat, upornost – tako bi ukratko mogla da se opiše Matematička gimnazija. Već 60 godina u njoj se školuju osvajači medalja.

Nastala je na današnji dan po ugledu na moskovsku školu matematike. Instituciju od posebnog nacionalnog značaja godišnje pohađa oko 500 učenika.

Profesor Zoran Kadelburg prva je generacija đaka upisanih u Matematičku gimnaziju davne 1966. godine. Rado se seća školskih dana, druženja i Olimpijade u Moskvi sa koje je doneo i prvu diplomu u ovu školu.

"Bila je šestodnevna radna nedelja u celoj državi, pa i u školama. Išlo se samo pre podne. Matematički predmeti su predavani kao na fakultetima. Što se literature tiče, udžbenika praktično nije bilo", kaže profesor Zoran Kadelburg.

Od dozvole za rad preko prvih udžbenika i učenika do reformi obrazovanja i privremenog ukidanja – za 60 godina dugačak put je prešla ova škola, objašnjava nam Srđan Ognjanović koji je bio i đak i nastavnik i direktor Matematičke gimnazije.

"Za našu školu čulo se u svetu do te mere da su nas posećivali ljudi iz mnogih zemalja. Iz Švedske me pozove direktor, nepoznat čovek potpuno, i kaže mogli bismo da dođemo u vašu školu da vidimo kako vi to postižete. Sa Kembridža njihov dekan je došao da vidi koja je to škola u kojoj toliko mnogo učenika konkuriše i uspevaju i budu primljeni na Univerzitet Kembridž", ističe Ognjanović.

Mladi genijalci osvojili oko 3.000 nagrada

Za 60 godina Matematička gimnazija odškolovala je oko 40.000 učenika, mladi genijalci su ovoj instituciji za sve te godine podarili oko 3.000 nagrada.

"Iz perspektive da ova država trenutno ima između šest i sedam miliona stanovnika i onda ti brojevi, sve to što smo mi uspeli za ovih 60 godina, daju potpuno jednu drugu dimenziju, da su naši uspesi u svetskim okvirima impozantni", poručuje Mirjana Katić, direktorka Matematičke gimnazije.

Za svetske uspehe, najbolji mladi ambasadori Srbije pripremaju se svakodnevno.

"Pet sati takmičenja je značajnije od 50 sati samog vežbanja kod kuće, koliko god mi pokušavamo da simuliramo tu situaciju, ona je nemoguća. Važno nam je baš kako se stvari odigraju upravo u tim trenucima kada je pritisak možda najveći", naglašava Andrej Drobnjaković, učenik Matematičke gimnazije.

U Srbiji je ovo prva škola koja je sedamdesetih godina kupila računar na kredit, oformila predmet programiranje i čiji je učenik osvojio prvu medalju na takmičenju iz veštačke inteligencije.

Gimnazija, koju nazivaju i rasadnikom talenata, obećava i narednih 60 uspešnih godina.