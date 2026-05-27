Mnogi vernici misle da su "odradili posao" ako isposte i pročitaju molitvu, ali istina je potpuno drugačija.

Otac Bojan Krstanović ponovo je uzdrmao društvene mreže surovom, ali istinitom lekcijom o veri. Sveštenik je bez dlake na jeziku objasnio da post i molitva nisu zadaci koje treba "otaljati", već alat za promenu duše.

"Čekamo da nas Bog nagradi"

- Još jednom kratko o postu i molitvi, da pokušamo da shvatimo suštinu. Znači, post i molitva nisu neki zadatak koji mi treba jedva nekako da ispunimo i to je to. Postali smo Čakovi Norisevi. Nije cilj da "odradimo" post i mrzovoljno pročitamo nekakve molitve ili nekakva turbo spasavajuća grupna čitanja psaltira i super. Završili smo, odradili i čekamo da Bog nagradi nas, a sve ove nevernike oko nas da kazni jer nisu kao mi! - napisao je otac Bojan na svom Fejsbuku.

Upozorio je narod da post i molitva nemaju smisla ako izigravamo vernike, a u stvarnom životu ne umemo da oprostimo i potrpimo svog bližnjeg.

- Čitam molitve i molim se da Bog meni ovakvom oprosti, a ja ne mogu da oprostim ili da malo potrpim svog najbližeg. Užas! Ne, ne, ne! Post i molitva treba da menjaju i preobražavaju nas. Da nam pomognu i da nas ojačaju, da budemo bolji. Da napredujemo. Da volimo. Da trpimo. Da praštamo. Da hrabro nosimo naše problema, a ne da kukamo. Da se popravljamo, a ne tonemo u blato greha - naveo je sveštenik.

"Svedoči svojim delima svoju veru" 

Post i molitva su sredstvo, a ne cilj koji treba da otaljamo, istakao je.

- Jednom se ujutru prekrsti ali provedi taj dan kao Hrišćanin koji je na sebe stavio znak Krsta i živi i ponašaj se u skladu s tim Krstom. Pročitaj "Oče naš", dosta ti, ali živi svakom rečenicom te molitve! Pročitaj i sve te druge molitve, to je odlično, najbolje.. ali vladaj se tako! Živi kao neko ko razgovara sa Bogom. Svedoči svojim delima svoju veru. Pazi, moliš se Majci Božijoj koja je gledala kako njenog Sina tuku, pljuju, muče, raspinju, ubijaju... a ti Njoj kmečiš zbog gluposti - dodao je otac Bojan.

