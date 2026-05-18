Uvođenje EES sistema zabrinulo je sve koji planiraju letovanje u Grčkoj, a da je novi sistem EU stvorio dodatno zadržavanje na graničnim prelazima pokazuje i fotografija zabeležena juče na Evzoniju.

Uz prikaz nepregledne kolone vozila na Instagram stranici Grčka info piše da je čekanje bilo dva i po sata.

- Evzoni danas, izlaz iz Grčke i povratak velikog broja vikend turista. Mislimo da su radili i EES. Vikendom uvek budite spremni na duža čekanja. Izbegavajte petak, subotu i nedelju za prelaz granice ako možete - navodi se u objavi.

"Šta li nas čeka na leto?"

Mnogi su se zapitali šta li nas tek čeka na leto ako je ovakva situacija sada.

Ipak, kako je ranije najavljeno, Srbe koji planiraju letovanje u Grčkoj čekaju olakšice kada je u pitanju primena EES sistema.

Naime, kako bi se sprečio kolaps na granicama tokom juna, jula i avgusta (a počev već od 1.juna), grčke vlasti će privremeno gasiti EES sistem (sistem ulaska/izlaska) čim se formiraju prve veće kolone na graničnim prelazima.

Prema rečima direktora JUTE Aleksandra Seničića, granične službe neće čekati kilometarske zastoje da bi reagovale. Dovoljno je da se formiraju dve do tri kolone sa po desetak automobila, pa da kontrolori privremeno suspenduju proceduru.

Aleksandar Seničić, predsednik Nacionalne asocijacije turistickih agencija-YUTA

Seničić jasno naglašava da formalni sporazum o izuzeću ne postoji, niti je pravno moguć unutar okvira Evropske unije.

- Ne postoji sporazum, on jednostavno ne može da bude potpisan jer ne postoji opcija da se sistem suspenduje po nacionalnoj pripadnosti. On ili radi za sve ili ne radi - izričit je Seničić.

Privremeno gašenje EES sistema

On dodaje da su netačne i informacije da je sistem suspendovan za državljane Velike Britanije, jer pravila Šengena ne dozvoljavaju selektivnu primenu na osnovu pasoša. Ipak, postignut je usmeni dogovor koji će putnicima doneti olakšanje. Grčka je odlučila da primeni mehanizam koji omogućava privremeno gašenje EES sistema u kritičnim trenucima.

Čim se stvore gužve, konkretno, ako u koloni bude više od 10 automobila ili pet do sedam autobusa u periodu od kraja maja do polovine septembra, sistem će se gasiti. Ovo pravilo važiće i za drumske prelaze, ali i za aerodrome.

- Dobili smo čvrste usmene garancije da će tako biti, a videli smo i dopise koji su poslati na same granice. To je jedini način na koji je Grčka, kao potpisnica sporazuma, mogla da reaguje i olakša turistima ulaz - objašnjava direktor YUTA.