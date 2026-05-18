Dva velika jubileja biće svečano obeležena u nedelju 24. maja u manastiru Tumane - 90 godina od obretenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog Čudotvorca i deset godina od obnove velike tumanske litije.

Iguman manastira arhimandrit Dimitrije Plećević pozvao je vernike da se okupe na sabranju u nedelju poručujući da se tada blagoslov Božji izuzetno oseća.

Manastir Tumane, jedna od najposećenijih i duhovno najznačajnijih svetinja Srpske pravoslavne crkve, i ove godine biće mesto velikog sabranja vernog naroda povodom praznika Svetog Zosima Tumanskog – svetitelja čije ime decenijama okuplja hiljade poklonika koji ovde dolaze po molitvu, utehu i duhovnu snagu.

Iguman manastira arhimandrit Dimitrije Plećević, kaže za RTS da je poslednjih nekoliko decenija Sveti Zosim Tumanski jedan od najpoštovanijih svetitelja.

- Bog je blagoslovio da se njegov sveti spomen obnovi u našem vremenu iako je reč o svetitelju iz vremena kneza Lazara, iz dalekog 14. veka, ljubav naroda je prepoznala njega, a on je prepoznao narod - rekao je arhimandrit Plećević.

Govoreći o sabranju, istakao je da je ono uvedeno još u vreme ruskih monaha.

- Oni su pre punih 90 godina otkrili njegove svete mošti i potom napravili tradiciju da svake godine s njima litijski pohode njegovu isposniocu koja je kilometar udaljena od manastira Tumana. Dolaskom našeg bratstva 2017. godine mi smo obnovili tu tradiciju i već punih 10 godina to je jedno od najvećih živih sabranja u našoj pomesnoj crkvi - rekao je iguman manastira Tumane.

Pozvao je narod da im se pridruži u nedelju na sabranju:

- Blagoslov Božji se tada izuzetno oseća i ko god može da bude deo sabranja treba da dođe, da oseti kada su hiljade ljudi sabrane u ime jednog i na jednom mestu i čine živu ognjenu molitvu i stub vere od zemlje ka nebu.

Na pitanje šta kaže vernicima koji mu se obrate kada izgube svaku nadu, iguman manastira Tumane kaže da će se sva snaga i sve što treba obnoviti ako se budu uzdali u Gospoda i u njega položili svu snagu.

- Kada se nađemo pred zidom i iskušenjem koje ne možemo da prebrodimo, onda će kada mi ništa više ne možemo, kada smo vezanih ruku, Bog čudesno dejstvovati i skinuti to breme sa nas. Manastir Tumane je živi svedok toga - zaključio je iguman manastira arhimandrit Dimitrije Plećević.

Kurir/ RTS