Slušaj vest

Iako je Srbija još 2014. godine upisala slavu na Uneskovu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva, komšije Hrvati su krsnu slavu proglasili za kulturno dobro na teritoriji doline Neretve bez pominjanja da je reč o tradiciji pravoslavnih Srba, što sagovornici Kurira ocenjuju kao još jedan pokušaj otimanja srpskog kulturnog nasleđa!

Naime, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske donelo je 20. aprila odluku kojom "Slavu, krsnicu, krsnu slavu ili krsno ime - proslava obiteljskog sveca zaštitnika neretvanskih katolika", upisuje u državni registar pod brojem Z-7985 proglašavajući je svojim kulturnim dobrom.

Hrvatske institucije ovaj običaj deklarišu kao vekovnu tradiciju katolika iz doline Neretve, navodeći da tamošnje porodice vekovima slave svog porodičnog sveca zaštitnika, a u samom opisu obreda nabrajaju sveću, hleb, žito, vino i simbolično gašenje sveće hlebom umočenim u vino.

Ne propustiteHrvatskaSRAMNO! POGLEDAJTE USTAŠKI DERNEK U SPLITU: Hrvatska omladina peva "Jasenovac i Gradiška Stara, to je kuća Maksovih mesara", veličaju ubijanje Srba (VIDEO)
Split

Ističu i da proslava uključuje okupljanje porodice i prijatelja na dan sveca, odlazak na misu, paljenje sveće, molitvu, lomljenje posebnog hleba (koji se zove krsnica ili pogača) i svečanu gozbu.

Otimanje srpskih običaja

Ipak, reči "Srbija" ili "Srbi" u dokumentu ne postoje. Umesto toga, vekovna srpska tradicija, koju je i Unesko 2014. godine zvanično upisao na Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva, svedena je na maglovitu geografsku odrednicu.

Slavski kolač na stolu kraj upaljene sveće
Banatske domaćice otkrile su kako da vam ne pukne slavski kolač Foto: Kurir/T.S.

- Osim u dolini Neretve, običaj se zadržao i u pojedinim delovima južne Hrvatske, a u širem regionalnom kontekstu rasprostranjen je na području jugoistočne Evrope, gde se u različitim oblicima obeležava među pravoslavnim, te delom katoličkim stanovništvom - navodi se u obrazloženju hrvatskog ministarstva.

odluka hr.jpg
Odluka Foto: Printscreen

Ono što sagovornici Kurira vide kao apsurd jeste to što Hrvati u svojoj odluci nijednom nisu pomenuli činjenicu da je Srbija ovaj drevni običaj zaštitila pred Uneskom na globalnom nivou.

- Ovo je klasičan primer otimanja srpskih običaja i tradicije. Ovaj događaj u suštini je nastavak hrvatske politike prisvajanja, odnosno otimanja srpskog kulturnog nasleđa s ciljem da se ono preimenuje u hrvatsko. U prethodnom periodu imali smo niz takvih primera, kao što su Sinjska alka, zatim bećarac, dubrovačku književnost... - istakao je za Kurir predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta.

Miodrag Linta
Miodrag Linta Foto: Kurir Televizija

Pokušaj asimilacije

Kako navodi, strateški cilj Hrvatske jeste da jednog dana pred celim svetom kaže kako na tom čitavom prostoru Srbi nikad nisu ni živeli, te da je to isključivo njihov, istorijski hrvatski prostor.

- Jedan od načina jeste upravo da se prisvoji, odnosno preimenuje sve ono što je srpsko u hrvatsko. Smatram da bi Srbija trebalo da vodi jednu aktivnu politiku zaštite srpskog kulturnog nasleđa u regionu, a posebno na prostoru bivše Jugoslavije - kaže Linta.

111584_250731.03_04_16_11.Still004.jpg
Jasna Jojić, etnolog Foto: Kurir Televizija

Jasna Jojić, etnolog

To ide Srbiji u korist

Potpuno drugačije viđenje cele situacije ima etnolog Jasna Jojić, koja u odluci hrvatskih institucija ne vidi nikakvo prisvajanje, već potez koji zapravo ide u korist Srbiji.

- Ako je to na lokalnom nivou, to je lepo, jer je to naša kulturna baština, a oni smatraju da tu kulturnu baštinu treba da čuvaju na svojoj teritoriji. To je u redu, katolici takođe imaju svoje svece zaštitnike, koje slave malo drugačijim ritualima. Kad štitite ceremonijal koji je već zaštićen u UN, onda vi zapravo podržavate predlog onoga što je ta država već prijavila. Oni su to zaštitili na nivou hrvatske kulturne baštine, što je lepo i korisno za ono što smo mi zaštitili u UN. Hrvati su faktički to sada podržali i time učinili privilegiju za Srbiju - navodi Jojićeva.

Teolog Miloš Stojković napominje da je ovo krađa nacionalnog identiteta.

Teolog Miloš Stojković.jpg
Teolog Miloš Stojković Foto: Kurir Televizija

- To je pokušaj da se nešto što je srpsko kroz asimilaciju prevede u hrvatsko. To su direktni napadi na SPC i državu Srbiju, i to baš u momentu kad SPC jača i kada u Hrvatskoj ima sve širu i jaču misiju. Nije to nova ideja, već nastavak Pavelićeve misije. Svaka njihova akcija je uperena protiv istinskog pravoslavlja. Oni treba da se stide - naglasio je Stojković.

Ipak, u kontekstu međunarodnog prava i metodologije zaštite nematerijalnog nasleđa, Hrvatska ovim činom nije prekršila međunarodne propise. Globalna i univerzalna zaštita "slave" na nivou čovečanstva i dalje pripada Srbiji, dok je hrvatski upis unutrašnji, nacionalni akt, koji ne menja i ne ugrožava status srpske slave u Unesku.

Ne propustitePolitika"SRBI U HRVATSKOJ SU PRED NESTAJANJEM!" Linta o sve učestalijim napadima na naš narod u susednoj zemlji: "Zločin su počinili sledbenici Ante Pavelića"
miodrag-luinta.jpg
PolitikaMINISTAR MILIĆEVIĆ REAGOVAO NA SRAMNU ODLUKU SUDA U SPLITU: Poslali su opasan signal da su napadi na Srbe dozvoljeni
Đorđe Milićević Torcida Split protest
PolitikaSRAMNO! "AJMO, AJMO USTAŠE" ORILO SE NA SPLITSKOM POLJUDU! 30.000 ljudi slavilo koljače Srba, a kada treba da dele lekcije o demokratiji onda su NAJGLASNIJI
Screenshot 2025-08-04 081223.png
DruštvoNIJE VIC! PITAO FRANCUZ HRVATE KOJU DRŽAVU NAJVIŠE MRZE: Malo ih čačkao, navlačio na Srbiju pa dobio hladan tuš za pamćenje VIDEO
screenshot-20231116-122858.jpg

06:05
HRVATSKA SE NIJE SUOČILA SA SVOJOM USTAŠKOM PROŠLOŠĆU! Miodrag Linta za Kurir TV: Ne poštuju temelje vladavine prava i jednakosti Izvor: Kurir televizija