Jasna Jojić, etnolog

To ide Srbiji u korist

Potpuno drugačije viđenje cele situacije ima etnolog Jasna Jojić, koja u odluci hrvatskih institucija ne vidi nikakvo prisvajanje, već potez koji zapravo ide u korist Srbiji.

- Ako je to na lokalnom nivou, to je lepo, jer je to naša kulturna baština, a oni smatraju da tu kulturnu baštinu treba da čuvaju na svojoj teritoriji. To je u redu, katolici takođe imaju svoje svece zaštitnike, koje slave malo drugačijim ritualima. Kad štitite ceremonijal koji je već zaštićen u UN, onda vi zapravo podržavate predlog onoga što je ta država već prijavila. Oni su to zaštitili na nivou hrvatske kulturne baštine, što je lepo i korisno za ono što smo mi zaštitili u UN. Hrvati su faktički to sada podržali i time učinili privilegiju za Srbiju - navodi Jojićeva.