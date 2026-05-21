"Gde u Grčku sa decom?" - ovo je jedno od najčešće postavljanih pitanja na društvenim mrežama.

Tokom prethodne tri godine, pratioci stranice "Put do Grčke" su glasali, komentarisali i delili svoja iskustva – i evo rezultata. Pet mesta koja su porodice proverile iz prve ruke.

- Nei Pori

- Hanioti

- Nea Potidea

- Nikiti

- Toroni

Nei Pori — ubedljivi pobednik sa 40% glasova

Nei Pori Grčka – peščana plaža sa plitkim morem idealna za decu i porodice

Nei Pori nije slučajno na prvom mestu – i to sa ubedljivih 40% glasova. Ovo malo mesto u Olimpskoj regiji, udaljeno oko 100 km od Soluna, već godinama važi za najtraženije porodično letovalište na ovom delu grčke obale. Razlog? Plaža koja kao da je napravljena za decu.

Plaža u Nei Poriju duga je gotovo 6 kilometara i široka oko 100 metara – prostrana toliko da ni u julu ni u avgustu ne osećate gužvu. Pesak je sitnozrnat, mekan i zlatne boje, a ulaz u more postepen i plitak – roditelji mogu da sede na peškiru dok deca slobodno pliskaju bez straha. Voda je toliko bistra da ronjenje bez maske nije nikakav problem.

Duž čitave plaže proteže se šetalište sa klupama, parkovima i dečijim igralištima. Tu su i kafići, poslastičarnice, taverne i restorani – sve na pešačkoj udaljenosti. Za svaki slučaj, Nei Pori ima čak tri ambulante, što je veliko olakšanje za roditelje koji putuju sa bebama ili malom decom.

Hanioti — mirno i pouzdano, idealno za najmlađe

Plaža u Haniotiju sa decom i porodicama, mirno more i peščana obala idealna za letovanje

Hanioti je letovalište na Kasandri koje zna šta znači porodični odmor. Nije glasno, nije prenatrpano – ali ima sve što treba: sitni pesak, plitko more i parkove u kojima deca mogu da provode sate dok roditelji sede u hladu sa kafom u ruci.

Plaža u Haniotiju poznata je po postepenom ulasku u more i toploj, mirnoj vodi koja je idealna za decu uzrasta od nekoliko meseci pa nadalje. Celo letovalište je kompaktno – smeštaj, plaža, marketi i restorani su na nekoliko minuta hoda jedno od drugog, što znači manje hodanja, manje živaca i više vremena za uživanje.

Za roditelje kojima zatreba i malo večernjeg izlaska, Kalitea je na svega 20-ak minuta vožnje – ali Hanioti sam po sebi nudi dovoljno da ne morate nigde da idete. Taverne uz more, sladoledare i mirne večernje šetnje uz šum talasa – to je Hanioti.

Nea Potidea — kapija Kasandre sa jednom posebnom atrakcijom

Nea Potidea Halkidiki – peščana plaža sa ležaljkama, idealna za porodice sa decom

Nea Potidea stoji na samom ulazu u Kasandru i nudi nešto što nijedno drugo letovalište na ovoj listi nema – kanal koji spaja dva zaliva. Deca ga obožavaju: gledaju kako brodovi prolaze, šetaju po mostu, brčkaju se uz obalu kanala čija je voda izuzetno čista i providna.

Plaža na istočnoj strani Nea Potidee peščana je i prostrana, dugačka skoro 2 kilometra, sa postepenim ulaskom u more i toplom plitkom vodom savršenom za decu. Mesto ima dva letovišna dela duž kojih su raspoređene prodavnice, taverne, barovi i dečije igraonice – sve što jedna porodica treba na jednom mestu.

Parking je besplatan, što za porodice koje dolaze kolima znači jednu brigu manje. Nea Moudania sa supermarketima, Lidlom i bolnicom je na svega 9 km – pa ste uvek na kratkoj distanci od svega potrebnog. Jednostavno, praktično i lepo.

Nikiti — Sitonija za porodice koje vole prirodu i mir

Plaža u Nikitiju sa decom i porodicama, pesak, mirno more i sadržaji za decu

Nikiti je smešten na samom ulazu u Sitoniju – drugi, zeleniji i mirniji prst Halkidikija. Za porodice koje ne traže gužvu i žele malo više prirode, Nikiti je prava adresa. Mesto ima šetalište uz plažu savršeno za jutarnje šetnje sa kolicima i večernje porodične izlaske.

Gradska plaža u Nikitiju duga je oko 1,7 km i poznata je po postepenom ulasku u more i čistoj vodi. Mnoge plaže u okolini nose Plavu zastavu – međunarodnu potvrdu čistoće i uređenosti. Iz Nikitija lako možete posetiti i neke od najlepših plaža Sitonije – čuvena Orange plaža i Kavourotripes udaljene su oko 37 km.

Nikiti je dovoljno malo da se sve nađe na pešačkoj udaljenosti, a dovoljno uređeno da ne osećate da vam nešto nedostaje. Za porodice koje cene mir, čistoću i prirodne lepote Sitonije – ovo je pravi izbor.

Toroni — 2,5 km plaže bez talasa, idealno za bebe i malu decu

Plaža u Toroniju sa decom i porodicama, peščana obala i mirno more idealno za kupanje

Toroni je jedno od onih mesta za koja kažu "kad jednom odete, razumećete". Malo, mirno, na jugu Sitonije, udaljeno oko 135 km od Soluna – Toroni nudi 2,5 kilometra dugačku peščanu plažu sa Plavom zastavom i, što je za porodice možda i najvažnije, more gotovo bez talasa.

Pesak u Toroniju je nešto krupniji od onog u Nei Poriju – granulacija nalik zrnima pirinča, što znači da se ne lepi za decu i lako se otresa. Ulaz u more je postepen, voda čista i tirkizna. Retko kada ima talasa, što Toroni čini jednim od najbezbednijih mesta za plivanje sa bebama i malom decom na celom Halkidikiju.

Mesto je malo i kompaktno – nema gužve, nema buke, nema nervoze. Prodavnice, restorani i taverne sve su tu, a za malo više sadržaja Sarti je udaljen svega 30 minuta vožnje. Toroni je letovanje u pravom smislu – sporo, mirno i nezaboravno.

Zaključak

Ovih pet mesta nisu slučajno izdvojili upravo roditelji. Nei Pori osvaja ogromnom peščanom plažom i plićakom, Hanioti sigurnošću i kompaktnim rasporedom, Nea Potidea praktičnošću i sadržajem, Nikiti mirom i prirodom, a Toroni sporijim ritmom i morem bez talasa.

Ako prvi put birate letovanje sa decom u Grčkoj, ovo su mesta od kojih vredi krenuti. Svako od njih ima nešto posebno, ali im je zajedničko ono najvažnije – osećaj da roditelji mogu malo da predahnu, a deca bezbrižno da uživaju.

Kurir/ Put do Grčke

