PORODICA IZ SRBIJE UPALA U MREŽU ORGANIZOVANE PREVARE ZA SMEŠTAJ U GRČKOJ! Tatiana tražila 210€, a jedno je odmah bilo sumnjivo

Još jedna porodica iz Srbije prevarena je za smeštaj u Grčkoj, koji su rezervisali putem jedne stranice na društvenim mrežama, a nasamarila ih je izvesna Tatiana!

Kako je za Kurir ispričala Andrijana S. ove godine prvi put je na ovaj način rešila da rezerviše smeštaj i grdno se prevarila.

- Naletela sam na gospođu koja je nudila super smeštaj u Pefkohoriju, 70 evra dnevno, sobe su bile super i imala je slobodan termin od 8. do 18. avgusta za dve odrasle osobe i troje dece, što je nama odgovaralo. Meni je malo bilo sumnjivo to što je stranica nedavno otvorena, žena mi je tražila da joj preko banke uplatim 210 evra kao rezervaciju. Meni je bilo sumnjivo jer mi je prvo dala neki račun sa italijanskim nekim podacima i preko tog računa nisam uspela da joj uplatim, pa mi je dala drugi - priča nam Andrijana.

Ona je očekivala da će dobiti potvrdu da je smeštaj uspesno rezervisala kao i da će dobiti naziv apartmana i tačnu adresu.

- Međutim, meni ta gospođa to nije dala čak i nakon što sam novac uplatila. Nije se javlja dva-tri dana. Čak mi je u jednom momentu rekla kako treba da budem srećna što će nas dočekati ona, a ne njen suprug, jer bi nas on izbacio. I to samo zato što sam zahtevala da mi pošalje adresu smeštaja i potvrdu da je rezervisano - navodi sagovornica Kurira.

S obzirom na to da nije dobila informacije koje je zahtevala, rešila je da poništi transakciju preko banke, na šta je imala pravo s obzirom da nije prošlo dva dana od uplate.

- Mi smo u ponedeljak krenuli na more bez ikakve rezervacije. Počela sam opet da guglam i našla sam nekog čoveka Ivicu koji izdaje i nudi iste apartmane kao ona žena. Onda mi je on rekao kao oni rade zajedno, kako su iz Hrvatske i imaju apartmane u Grčkoj. Onda sam shvatila da oni rade zajedno i da varaju ljude - priča nam Andrijana koja je na put krenula sa mužem i troje male dece.

Kaže u Grčku su stigli, ali nisu imali smeštaj, a našli su ga brzo zahvaljujući jednoj devojci.

- Sreća, pa sam na vreme shvatila da je nešto sumnjivo i povratila sam novac - zaključuje ona.

Nedavno je Kurir pisao o jednom prevarantu koji je nasamario čak šest porodica iz Srbije i Severne Makedonije za smeštaj u Grčkoj! Nepoznati muškarac prodavao je nepostojeći smeštaj u Nei Poriju i Polihronu, a među prevarenima bila je i porodica s bebom od godinu dana.

Rezervacije ne bi trebalo vršiti putem raznoraznih Instagram profila, grupa na drugim društvenim mrežama ili novoosnovanih stranica, jer vrlo lako možete biti prevareni! U poslednjih nekoliko godina sve je više prevarenih ljudi koji na ovaj način rezervišu i uplate smeštaj u Grčkoj.

