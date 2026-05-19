Slušaj vest

Ministar prosvete, prof. dr Dejan Vuk Stanković istakao je na Svetskom forumu o obrazovanju u Londonu, da digitalne tehnologije, a posebno razvoj veštačke inteligencije u obrazovanju menjaju način na koji se uči i primenjuje znanje, ali da vodeći princip ostaje – veštačka inteligencija uz nastavnika, a ne umesto nastavnika.

Ministar je na panelu "Osnaživanje nastavnika u eri veštačke inteligencije" – Kako možemo osnažiti nastavnike znanjem i alatima da bi unapredili nastavu za sve učenike?“, istakao da nastavnici moraju da prate nove tendencije, usvajaju nova znanja, budu kompetentni i da savremeno obrazovanje ne traži nastavnika koji samo zna, već nastavnika koji stalno uči, razvija sopstvenu praksu i unapređuje način na koji se znanje prenosi.

- Svesni smo da učionica više nije mesto gde se znanje prenosi pukim ponavljanjem činjenica. Veštačka inteligencija predstavlja alat koji omogućava da nastava bude prilagođena potrebama učenika, njihovom tempu učenja, interesovanjima i potencijalima, kao i da se podstiče talent učenika - rekao je on.

Ministar je istakao i da takvom okruženju nastavnik ostaje ključna figura i da usmerava proces učenja, razvija vrednosti i odgovoran odnos prema znanju i dijalog.

- Nastavnici u Srbiji, pored stalnih obuka u sistemu stručnog usavršavanja nastavnika, imaju mogućnost usavršavanja i u Centru za primenu robotike i veštačke inteligencije pri Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji je usklađen sa principima UNESKO. To je nacionalni i regionalni centar za transformaciju obrazovanja kroz veštačku inteligenciju i savremene pedagoške modele. Centar povezuje istraživanje, obuku nastavnika, praksu u učionici i međunarodnu saradnju u jedan integrisani model. On je i mesto gde se novi oblici nastave dizajniraju, testiraju, evaluiraju i prenose u škole, gde nastavnici razvijaju nove kompetencije u skladu sa priznatim globalnim standardima - istakao je ministar.

Svetski obrazovni forum u Londonu predstavlja najveći i najznačajniji međunarodni skup ministara obrazovanja i visokih predstavnika obrazovnih institucija iz celog sveta i posvećen je razmatranju najvažnijih globalnih pitanja u oblasti obrazovanja, razmeni iskustava i predstavljanju obrazovnih politika.

Ovogodišnja tema "Obrazovanje za zajedničku budućnost: mir, planeta, svrha i putevi" fokusirana je na razvoj obrazovnih sistema koji odgovaraju savremenim društvenim i tehnološkim izazovima.

Svetski obrazovni forum okuplja delegacije koje predstavljaju dve trećine svetske populacije i na kome će kroz brojne sesije i panele kreatori obrazovnih politika, stručnjaci i predstavnici najznačajnijih svetskih kompanija u oblasti savremenih tehnologija, razmeniti mišljenja i iskustva o tome kako unaprediti obrazovanje u doba veštačke inteligencije.