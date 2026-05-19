Ateista Đukanović bi da osniva crkvu! Čotrić i Jugović: Umesto nasrtaja na SPC neka se založi da srpski postane zvaničan u Crnoj Gori, jer njime govori većina
Izjava Mila Đukanovića, bivšeg predsednika Crne Gore, da je potrebno osnovati autokefalnu "Crnogorsku pravoslavnu crkvu", politikanska je i protivna kanonima i volji ogromne većine pravoslavnih vernika u Crnoj Gori, saglasni su kopredsednici Srpskog pokreta obnove Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović.
NAJVEĆA LITIJA U ISTORIJI CRNE GORE! VELIČANSTVENA MOLITVA 100.000 LJUDI Ovo je nadahnuće za sve narode
- Paradoksalno je što se deklarisani ateista ponovo bavi statusom pravoslavne crkve, posebno posle snažnog i jasnog odgovora stotina hiljada vernika, koji je usledio pre šest godina, kada je nameravao da otme hramove koji vekovima pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi - podsećaju Čotrić i Jugović:
- Gospodinu Đukanoviću predlažemo da se, umesto ponovnih nasrtaja na Srpsku pravoslavnu crkvu, što ga je koštalo gubitka vlasti, založi da srpski jezik u Crnoj Gori dobije status zvaničnog jezika, jer njime govori većina stanovništva ove države.