U Srbiji će u sredu 20. maja preovladavati promenljivo vreme uz smenu sunčanih intervala i oblaka, dok se u pojedinim krajevima posle podne očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura kretaće se od 11 do 15 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 21 do 25 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U Beogradu će dan početi sunčano i prijatno, ali se tokom popodneva očekuje postepeno naoblačenje uz mogućnost kratke kiše. Maksimalna temperatura u prestonici biće oko 24 stepena.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, a biometeorološke prilike uglavnom će pogodovati većini hroničnih bolesnika.

Prema izgledima vremena za naredne dane, u četvrtak i petak zadržaće se promenljivo i nestabilno vreme uz duže sunčane intervale, ali i povremene pljuskove sa grmljavinom, naročito u popodnevnim satima. Dnevna temperatura biće u manjem porastu i kretaće se uglavnom od 23 do 27 stepeni.

Vikend

Za vikend meteorolozi najavljuju nešto toplije vreme, uz više sunca i ređu pojavu padavina, pa će maksimalne temperature lokalno dostići i 28 stepeni. Ipak, u planinskim predelima i dalje će postojati uslovi za kratkotrajne pljuskove i grmljavinu.

Vreme do kraja meseca

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, najavio je više sunca za naredne dane uz sveže noći, ali postepeni porast maksimalnih temperatura. Od sredine nedelje ponovo najavljuje lokalnu pojavu pljuskova ponegde.

- Posle 25. maja maksimumi u okviru proseka za kraj maja ili malo iznad njega dok je pred sam kraj maja ili početkom juna moguće osveženje. U drugom delu nedelje ponegde i to uglavnom na planinama moguća lokalna pojava jačeg grmljavinskog pljuska sa gradom. Maksimumi prvo od 19 do 24, a u drugom delu nedelje malo svežije uz maksimume od 17 do 22 stepena Celzijusa - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:

Prognoza Marka Čubrila Foto: Facebook Printscreen

- Za dolazeći vikend ređa pojava pljuskova uz dalje postepeno otopljenje te bi se posle 25. maksimumi najčešće kretali od 21 do 26 stepeni Celzijusa, na jugu lokalno oko 30.