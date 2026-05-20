Dok majstori zarađuju i do 2.500 evra mesečno, a njihove dnevnice dostižu i 100 evra, učionice u kojima se školuju zidari, tesari, mesari i pekari ostaju poluprazne.

Iako imaju plate o kojima mnogi kancelarijski radnici sanjaju, ovi smerovi su poslednjih godina ubedljivo najnepoželjniji prilikom upisa učenika u srednje škole.

Zabeležen je izuzetno slab odziv učenika za upis na profile u okviru građevinske struke, kao što su zidari, tesari, armirači.

Lista najmanje poželjnih profila: poljoprivreda

tekstilstvo i kožarstvo

železnički saobraćaj

građevinarstvo

šumarstvo i obrada drveta

- To je izuzetno traženo zanimanje, a rade nam priučeni majstori. Plata je, ako se radi pet dana nedeljno, oko 2.500 evra, a dnevnica od 80 do 100 evra. Slabo je interesovanje za pekare i mesare iako je dobra zarada, i do 1.500 evra mesečno, kao i za tekstilnu struku - navodi za Kurir Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola.

Posebno ga zabrinjava slabo interesovanje za poljoprivredne škole, osim za smer veterinarski tehničar.

Oštra konkurencija

S druge strane, već godinama vlada veliko interesovanje za gimnazije i medicinske škole, ali i za Vazduhoplovnu akademiju, gde za jedno mesto konkuriše čak sedam učenika. Ipak, tokom prethodnih nekoliko godina zabeleženo je nešto veće interesovanje za pojedine trogodišnje škole, odnosno profile.

- Tražena su zanimanja kao što su električar, instalater grejanja, vodovoda i klima-uređaja, kuvar, poslastičar i konobar, a razlozi velikog broja učenika koji konkurišu jesu brži dolazak do radnog mesta i zarada. Čak se desi da za jedno mesto konkuriše pet učenika. Slede maser i frizer, kao i mehaničar za motorna vozila - pored plate koja je 1.500-1.600 evra minimum, ogromna je potražnja za tom strukom - objašnjava Antić.

Za ove profile je vladalo veliko interesovanje prošle godine: kulinarski tehničar

elektrotehničar za elektroniku na vozilima

tehničar informacionih tehnologija

tehničar za operativnu forenziku

zubni tehničar

fizioterapeutski tehničar

tehničar multimedija

tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje

tehničar drumskog saobraćaja

medicinska sestra - tehničar

Ističe da su zarade u ovim sektorima rekordne, pa tako kuvari i električari mesečno zarađuju od 1.500 do čak 3.000 evra, dok zarade masera, frizera i poslastičara ne idu ispod 1.500. Ovi profili su podjednako traženi i u zemljama bivše Jugoslavije i na Zapadu, gde su, kako ističe sagovornik, izuzetno plaćeni.

Zarade mame učenike

- Ovo su profili koji su u jednom periodu bili u deficitu, ali s obzirom na dobru zaradu i mogućnost bržeg zaposlenja, poslednjih nekoliko godina sve više učenika upisuje ove smerove. Poraslo je interesovanje i za molera, koji tokom sezone krečenja mogu mesečno da zarade i više od 3.000 evra - navodi Antić.

Plan upisa Mala matura Planom upisa u srednje škole za školsku 2026/2027. godinu predviđeno je 71.614 mesta u srednjim stručnim školama i gimnazijama u celoj Srbiji. Za oko 64.000 osmaka polaganje završnog ispita zakazano za je za 15, 16. i 17. jun.

Prošle godine su najpopularnije škole bile gimnazije, medicinske škole i Vazduhoplovna akademija.

- Vazduhoplovna akademija je jedna od najpopularnijih škola u Srbiji već godinama. Minimalan broj poena za upis je preko 90 poena, a ono što je interesantno jeste da sedam učenika konkuriše na jedno mesto. Imaju dobru i kvalitetnu praktičnu nastavu, prednost je što učenici mogu odmah da se zaposle, traženi su i u inostranstvu, a plate se kreću od 2.000 pa do više od 5.000 evra - navodi Antić i dodaje:

- Popularan je i IT sektor, odnosno elektrotehničke škole, tu je i novo zanimanje od 1. septembra - elektrotehničar obnovljivih izvora energije, a u tom sektoru zarada je od 2.000 pa do više od 5.000 evra. Zatim ugostiteljstvo i turizam, ekonomija i pravo.

Profil - zarada - elektrotehničar obnovljivih izvora energije od 2.000 do 5.000 evra - Vazduhoplovna akademija od 2.000 do 5.000 evra - kuvar od 2.000 do 3 .000 evra - električar od 1.500 do 3.000 evra - poslastičar od 1.500 evra do 2.000 evra - konobar 2.000 evra mesečno - maser 2.000 evra - frizer od 1.500 do 2.000 evra

Najveće interesovanje za upis u gimnazije prethodnih godina bilo je u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, gde je konkurencija bila izrazito visoka, pa je za upis u odeljenja gimnazije bilo potrebno najmanje 85, a za neke gimnazije i preko 90 bodova. U manjim sredinama beleži se slabije interesovanje za upis u gimnazije.