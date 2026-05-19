Slušaj vest

Rad u kladionicama često nosi priče o velikim dobicima, izgubljenim tiketima i ljudima na ivici finansijskog ponora. Međutim, jedna anonimna ispovest bivšeg radnika kladionice otkriva koliko dugovi i kamata mogu da odvedu čoveka u očajničke poteze.

Kako je napisao u svojoj ispovesti na platformi Reddit, tokom rada u kladionici dobio je zadatak da obuči mlađeg kolegu za osnovne poslove, što je podrazumevalo kucanje tiketa i rad sa aparatima za uplatu.

"Došao je mlađi dečko kod mene na obuku. Pokazivao sam mu kako funkcionišu tiketi i uplate na aparatima. Delovao je sasvim normalno", prisetio se.

Opljačkao kladionicu

Međutim, već na kraju prvog radnog dana usledio je šok.

"Ukrao je iz sefa 200.000 dinara", tvrdi bivši radnik.

Tek kasnije je,kako  kaže, saznao pozadinu cele priče. Mladić je navodno dugovao novac ljudima koji su mu pozajmljivali novac "na kamatu", pa je krađu video kao jedini izlaz iz situacije.

Evri
Foto: Shutterstock

"Kasnije sam saznao da je dugovao pare na kamatu i da mu je ovo bila najbezbolnija opcija. Posle je vraćao novac u ratama", navodi on.

Dodaje i da je mladić imao sreće što se sve dogodilo u vreme kada izvršitelji nisu imali današnja ovlašćenja i uticaj.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaULETEO U PRODAVNICU, PA USMERIO PUŠKU U PRODAVAČICU Užas u Apatinu, muškarac opljačkao radnju (FOTO)
WhatsApp Image 2026-05-15 at 21.47.14.jpeg
StarsLOPOVI UPALI U STAN ACE AMADEUSA Razvaljena vrata, povređena ruka i slomljeno staklo, muzičar se javno obratio vandalima: Pljačkajte preko noći, ne rano ujutru
377439_aco-amadeus_ls.jpg
SRBI NA KIMRATOMIRA OPLJAČKALI DOK JE BIO NA SVADBI: Obijen i ishavarisan porodični dom Trajkovića u Kosovu Polju, drugi udar na srpsku imovinu za svega nekoliko dana
policija-kosovo.jpg
HronikaSRBIN POKUŠAO FILMSKU PLJAČKU U CENTRU VERONE I SA VREDNIM PLENOM BEŽAO OD POLICIJE: Razbio izlog pa usledila potera, ekspresno ga stigla kazna!
policija-epa-epa.jpg
Crna GoraOBIO PROZOR, UPAO U KLADIONICU I UKRAO VIŠE 6.000 EVRA: Određeno zadržavanje muškarcu zbog sumnje na tešku krađu u Podgorici
1743703976podgorica-crna-gora-policija-fotorina.jpg
HronikaSERIJA PLJAČKI DŽAMIJA U SANDŽAKU! U roku od 24 časa obijena 3 verska objekta i ukraden novac iz dobrotvornih priloga (FOTO/VIDEO)
Serija pljački, policija na nogama Tokom 24 sata opljačkane čak tri džamije u Sa - 30.04.2026.jpg