Rad u kladionicama često nosi priče o velikim dobicima, izgubljenim tiketima i ljudima na ivici finansijskog ponora. Međutim, jedna anonimna ispovest bivšeg radnika kladionice otkriva koliko dugovi i kamata mogu da odvedu čoveka u očajničke poteze.

Kako je napisao u svojoj ispovesti na platformi Reddit, tokom rada u kladionici dobio je zadatak da obuči mlađeg kolegu za osnovne poslove, što je podrazumevalo kucanje tiketa i rad sa aparatima za uplatu.

"Došao je mlađi dečko kod mene na obuku. Pokazivao sam mu kako funkcionišu tiketi i uplate na aparatima. Delovao je sasvim normalno", prisetio se.

Opljačkao kladionicu

Međutim, već na kraju prvog radnog dana usledio je šok.

"Ukrao je iz sefa 200.000 dinara", tvrdi bivši radnik.

Tek kasnije je,kako kaže, saznao pozadinu cele priče. Mladić je navodno dugovao novac ljudima koji su mu pozajmljivali novac "na kamatu", pa je krađu video kao jedini izlaz iz situacije.

"Kasnije sam saznao da je dugovao pare na kamatu i da mu je ovo bila najbezbolnija opcija. Posle je vraćao novac u ratama", navodi on.

Dodaje i da je mladić imao sreće što se sve dogodilo u vreme kada izvršitelji nisu imali današnja ovlašćenja i uticaj.