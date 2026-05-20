Posle skoro 650 godina originalni pojas presvete Bogorodice sa Svete Gore danas stiže u Beograd!

Povodom praznika Vaznesenja Gospodnjeg - Spasovdana, slave Grada Beograda održana je konferencija za medije na kojoj su program proslave prestoničke slave i detalje o tradicionalnoj Spasovdanskoj litiji predstavili vikarni episkop toplički Petar koordinator Verskog dobrotvornog starateljstva Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, protojerej Đorđe Stojisavljević šef Kabineta patrijarha i Dušan Stokanović upravnik Informativno-izdavačke ustanove SPC.

Protojerej Đorđe Stojisavljević je podsetio da je Spasovdan – praznik Vaznesenja Gospodnjeg na nebo u četrdeseti dan posle Vaskrsenja – slava grada Beograda i da se od davnina taj praznik praznuje na svenarodnom planu, prvo liturgijski u Vaznesenjskom hramu, kao i u svim hramovima, ali posebno i litijom - krsnim hodom:

Foto: Spc

- Ove godine imamo posebno neopisivu radost, jer među nas dolazi jedan važan detalj iz života Presvete Bogorodice, koji se pripisuje Njenom rukodelju. Reč je o pojasu Presvete Bogorodice, koji je svojevremeno odavde iz Srbije Sveti knez Lazar poklonio manastiru Vatopedu, odakle sada Presveta Bogorodica pokazuje da nas ne ostavlja same i sirote, kako se to kaže u Svetom Pismu, nego da Ona majčinskom ljubavlju nadkriljuje sve, pa evo i svoj srpski svetosavski narod. Tako, neodeljivo od Nje, u ovoj poseti svedočimo veličinu ličnosti, dela i molitve Svetog cara Lazara.

Litija prestoničkim ulicama

Šef Kabineta patrijarha je zatim izneo najvažnije detalje toka Svetosavske litije prestoničkim ulicama:

- Litija će, kao i prethodnih godina, biti pokrenuta iz hrama Vaznesenja Gospodnjeg, iz ulice Kneza Miloša, ići će ulicom Kralja Milana, zatim obilazno sa desne strane kružnim tokom na Slaviji, pa Bulevarom oslobođenja do Svetosavskog platoa, odnosno preko Karađorđevog parka do glavnog, zapadnog ulaza u hram Svetog Save.

Tradicionalna slavska litija od Vaznesenjskog do Svetosavskog hrama krenuće u 19.00 časova. Vernici će narednih devet dana imati priliku da se poklone svetinji u Hramu Svetog Save na Vračaru.

Na video bimu je zatim prikazana detaljna mapa kretanja litije i pozicija njenih učesnika, uz komentar protojereja Đorđa Stojisavljevića, koji je naglasio da će patrijarh Porfirije iz Vaznesenjskog hrama lično preneti veliku svetinju pod baldahin – nebo postavljen na raskrsnici ulica Kneza Miloša i Kralja Milana, odakle će litija krenuti uz učešće arhijereja, sveštenika, đakona, pripadnika Garde Vojske Srbije, vojnih kadeta, učenika Vojne gimnazije, kulturno-umetničkih društava, bogoslova, Orkestra policije, horova, zvaničnika, gostiju i vernog naroda:

Foto: Spc

- U središnjem poretku, ispred samog pojasa Presvete Bogorodice, nalaziće se sveto Jevanđenje, ikona Presvete Bogorodice koja drži Časni pojas, specijalno naslikana od naših umetnika za ovu priliku, zatim ikona Vaznesenja Gospodnjeg, slave grada Beograda, dok će na čelu litije Časni Krst nositi Andrej Drobnjaković, učenik Matematičke gimnazije, višestruko nagrađivan na takmičenjima širom sveta.

Takođe, na video bimu je prikazana i šema poretka unutar hrama Svetog Save. Kako je naglašeno, po ulasku na glavni, zapadni ulaz, pojas Presvete Bogorodice će biti postavljen u posebno obezbeđen i ograđen prostor u centralnom delu hrama. Verni narod će zatim ispuniti hram sa leve i desne strane tog prostora, a visoki gosti, horisti i kadetski ešaloni će zauzeti svoje pozicije oko soleje hrama. Posle molebna i pozdravnog slova patrijarha biće omogućeno pristupanje i celivanje pojasa Presvete Bogorodice. Verni narod koji je ušao u hram na glavna, zapadna vrata, posle poklonjenja svetinji će izlaziti na severna vrata, gde će biti deljene platnene trakice osvećene na pojasu Presvete Bogorodice.

- Svako ko bude želeo moći će da pristupi svetinji. Hram će biti otvoren koliko to bude bilo potrebno, dok se i poslednji vernik ne pokloni svetinji. Biće obezbeđeni i dežurni sveštenici i svi ostali koji su neophodni da bi se u očuvao blagosloveni poredak u hramu. Molimo verni narod da se bez mnogo zadržavanja i u molitvenom miru pokloni Časnom pojasu. Standardno je da se poklonimo, prekrstimo, celivamo i bez nepotrebnog zadržavanja krenemo kako bismo drugima omogućili pristup - naglasio je protojerej Đorđe Stojisavljević.

Svečani doček

On je podsetio da će pojas Presvete Bogorodice danas, 20. maja, biti svečano dočekan u popodnevnim časovima na beogradskom aerodromu Nikola Tesla, a da je svečani doček svetinje u Vaznesenjskom hramu planiran 17 časova.

- Časni pojas Presvete Bogorodice jeste jedna od najvećih svetinja Pravoslavlja. Kao što nas uči sveto Predanje, njega je sama Bogorodica tkala. Njegova istorija je čudesna. U jednom periodu se nalazio upravo pod čuvanjem našeg naroda. Sam knez Lazar je bio taj koji je Časni pojas poklonio manastiru Vatopedu. Posle šest vekova mi smo blagosloveni samom Bogorodicom da budemo ta generacija koja će imati priliku da učestvuje u događaju dolaska same Bogorodice među nas kroz Njen Časni pojas. S obzirom da znamo da se pojas nalazi na Svetoj Gori, samim tim žene i devojke nisu u mogućnosti da posete Vatoped i nisu u mogućnosti da imaju dodir sa ovom svetinjom, a i mnogi iz muškog roda ne stignu i nemaju priliku i mogućnost da odu na Svetu Goru - istakao je vikarni episkop toplički Petar.

Vladika Petar je podsetio na knjigu koju je, na srpskom jeziku, izdao manastir Vatoped, zajedno sa Izdavačkom ustanovom Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke "Duhovna reč" i Verskim dobrotovrnim starateljstvom.

- Osećam najdublju potrebu da pozovem sve vernike da uzmu učešće. Kao što sam rekao, Crkva je događaj u kome mi učestvujemo, a učestvujući mi gradimo Crkvu, mi smo komponenta gradnje Tela Hristovog. Naša molitva i naše prisustvo se računa i ima svoju težinu. Kaže Sveto Pismo: Molitva mnogih velika je pred Gospodom. Zato molim naš narod i molim se Bogu i Bogorodici da se u nama probudi taj naš duhovni pravoslavni gen, da se ta iskra vere i ljubavi probudi u nama i da - moram reći ne samo da imamo blagoslov, nego imamo i odgovornost da ne obrukamo kneza Lazara - posle šest vekova ovu Svetinju, koja dolazi među nas, dočekamo dostojanstveno. A verujem da će se okean blagodati nakon toga izliti na sve nas. Hajde da se saberemo svi i da učestvujemo u ovom svetom i veličanstvenom događaju! Budimo deo molitvenog hoda - litije, dočekajmo Bogorodicu, da Ona bude sa nama i da izmolimo od Nje, koja je Hrista i Spasitelja našeg rodila, da Ona pomogne našem narodu da se obnovi, da se umnoži, da se što više deca rađa - rekao je vladika Petar.

Vladika Petar je istakao da je ovom svečanom prilikom iz manastira Vatopeda poslato tri stotine hiljada trakica osvećenih na pojasu Majke Božje:

- Vekovna praksa je da se te trakice osvećuju na pojasu i da se šalju i dele vernicima. Već mesec dana traje akcija u našoj Crkvi, u našoj humanitarnoj crkvenoj organizaciji Verskom dobrotvornom starateljstvu, gde su se hiljade vernika, čuvši da dolazi pojas, javili da volontiraju i pomognu da se te osvećene trakice, zajedno sa uputstvom spakuju za verni narod. Dakle, posle litije i poklonjenja Časnom pojasu Majke Božje, pri izlasku iz hrama osvećene trakice biće deljene narodu. I dokle god bude Časni pojas u našem hramu, svakodnevno će veri narod imati priliku da dođe i da na blagoslov dobije osvećenu trakicu.