KAKO DO POSLA? Strategije potrage za poslom koje daju rezultate

Potraga za poslom je dugotrajan proces. Obično je potrebno nekoliko nedelja, ako ne i meseci da biste došli do prilike koju ćete smatrati zadovoljavajućom. Ako želite da skratite vreme za zapošljavanje i istraživanje svih mogućnosti za karijeru, vredi kreirati strategiju za traženje posla i primeniti je.

Za najbolji mogući pristup, pročitajte sledećih nekoliko saveta koji vam mogu pomoći da lakše dođete do kvalitetnog novog posla.

Kreirajte digitalni portfolio

Iako su onlajn portfoliji standard među dizajnerima i programerima, oni su dobro rešenje i za druge profesionalce. Tako ako se bavite pisanjem tekstova, možete da dodate neke od svojih najboljih tekstova. Ili, ako ste video-montažer, možete da podelite linkove do klipova koje ste proizveli.

Ukoliko ne možete da prikažete svoj rad jer nije u formi lakoj za prezentaciju, bez brige. Uvek možete da napravite stranicu „O meni“. Napišite kratak tekst u kome ćete objasniti ko ste, koje veštine i kakvo iskustvo imate, i u kom smeru želite da vaša karijera krene. Dodajte svoju biografiju, ili, još bolje, kratak snimak u kome podstičete potencijalne poslodavce da se jave.

Razmislite o pitanjima

Priprema je ključna ako želite da dobijete posao iz snova za koji ste se prijavili. Dok je čitanje o kompaniji dobra polazna tačka, idite korak dalje od toga. Pogledajte opis uloge i pokušajte da predvidite pitanja koja bi se mogla pojaviti tokom intervjua. Zapišite ih sve, zajedno sa odgovorima. Tako ćete, bar donekle, lakše izbeći iznenađenja.

Takođe možete istražiti šta ljudi ističu na forumima kao što su Reddit, Glassdoor ili domaći portal HelloWorld. Oni dele svoja iskustva sa različitim kompanijama i čak spominju pitanja za intervju koja su dobili.

Javno delite svoje znanje

Da li biste voleli da vam umesto traženja posla prava prilika sama pokuca na vrata? Ovaj scenario je moguć, uz dovoljno javne izloženosti. Zato koristite LinkedIn da podelite svoje znanje i iskustvo. Razgovarajte o svojim uspesima i neuspesima. Ako to radite redovno, ljudi će početi da vas primećuju. Možda čak i postanete stručnjak u svojoj industriji. Na kraju, sve što treba da uradite jeste da obavestite zajednicu da tražite novi izazov i prilike će ubrzo početi da stižu.

Kakva očekivanja imate

Kada je reč o strategiji traženja posla, definisanje očekivanja može delovati kao banalan savet, ali to je zapravo ključno. Pre nego što počnete da se prijavljujete za poslove, morate znati šta želite. Da li ste zainteresovani za posao sa punim radnim vremenom, za skraćeno radno vreme ili za samostalan rad kao frilenser? Da li ste srećni što ste u kancelariji ili biste radije da radite na daljinu?

Takođe je vredno utvrditi tip kompanije čiji biste deo želeli da budete. Da li ste zainteresovani za korporaciju, startap ili neprofitni sektor? Da li postoji određena industrija koja vam se dopada? Odgovori na ovakva pitanja pomoći će vam da suzite pretragu i učinite je efikasnijom.

Širite svoju mrežu poznanika

Ovaj savet prevazilazi standardne preporuke o umrežavanju na konferencijama i sajmovima poslova. Primera radi, ako radite u velikoj kompaniji, družite se i sa ljudima iz drugih sektora, a ne samo sa svojim kolegama iz kancelarije.

Ili, pretpostavimo da ste deo zajednice koju okuplja portal Slack i vidite da neki tekstopisac traži citate stručnjaka za temu koja je vaša specijalnost, za svoj predstojeći članak. Obratite im se i ponudite pet minuta svog vremena. Ova osoba će vas zapamtiti po spremnosti da pomognete, a ono što napiše može pročitati i vaš budući poslodavac. U pitanju je dugoročna strategija traženja posla. Možda preko kontakata nećete dobiti ponudu za posao u prvih nekoliko meseci, ali ona će kad-tad doći.

Potraga za poslom nikome ne pada lako, ali jednoj grupi je mnogo lakše nego drugima. To su eksperti za informacione tehnologije (IT), oblast u kojoj broj radnih mesta stalno raste. Ako želite da postanete stručnjak za IT i da ne morate brinuti o zaposlenju, obuke za programiranje su najbrži način za sticanje znanja koja će vas učiniti traženim kandidatom na tržištu rada.

Tim Edukacija