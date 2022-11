NAUČITE DA PRAVILNO KORISTITE BOJE: Evo kako da znate koju boju da izaberete u svom dizajnu

Gde god da se okrenete, videćete boje: bele oblake na nebu, zelenu vegetaciju koja se penje uz sive kamene strukture i zgrade od crvene cigle. Pored toga što vidite ove boje, vi ih i osećate.

Kada biraju boje za svoj rad, vešti dizajneri koriste emocije koje one izazivaju u nama. Nije slučajno što je toliko logotipa brze hrane crveno i toliko održivih brendova koristi zelenu u svojim rešenjima. Crvena može izazvati glad, a zelena nas asocira na životnu sredinu.

Kao preduzetniku ili dizajneru razumevanje nauke i umetnosti boja može vam pomoći da kreirate efikasan i nezaboravan dizajn. Osnovni principi razumevanja boja u nastavku ovog teksta pomoći će vam da bolje koristite boje.

Crvena boja

Crvena je topla boja povezana sa strašću, ljubavlju, besom i pojačanim emocijama. Lako je shvatiti zašto – krv ​​je crvena, a kada smo u stanju uzbuđenja, crvena se vidi na našoj koži. Crveno takođe može sugerisati opasnost. Primeri su alarmi, komande za zaustavljanje, porast temperature i slično.

Koristite crvenu u dizajnu koji zahteva smelu, upečatljivu boju koju gledalac ne može da zanemari. Odličan je izbor za dugmad i istaknuti tekst, odnosno za one elemente koje ne želite da gledaoci zanemare.

Narandžasta boja

Sledeća topla boja na listi jeste narandžasta. I ona izaziva nekoliko sličnih asocijacija kao i crvena: to su energija, smelost i sjaj. Ali nedostaje joj dodir najave opasnosti, koji ima crvena. Narandžasta utiče na nas tako da se osećamo sigurnije, što bi mogao biti razlog zašto je tako popularna boja za sigurnosnu opremu.

Narandžasta takođe asocira na mladalački polet, tako da je popularna za brendove koji se dopadaju deci (setite se samo kampanje za piće fanta). Ona kombinuje toplinu crvene sa razigranošću i radošću žute. Odličan je izbor za bilo koji brend koji ima za cilj da odiše podsticanjem snažne energije ili intenzivnosti osećanja.

Kada je narandžasta prigušena, može nas podsećati na jesen, što je čini savršenom za bilo koji brend koji se oslanja na paletu boja zemljanih tonova.

S druge strane, ako radite za sofisticirani brend, obično je najbolje da se držite podalje od narandžaste. Ona je glasna, što je savršeno ako ste hrabar, bučan brend koji vam nije dovoljno upečatljiv da bi crvena postala vaša glavna boja brenda. Međutim, ako ste studio za jogu ili fini zlatar, narandžasta verovatno nije boja za vas. Koristite je da biste preneli živahnost, kreativnost, mladost i pristupačnost.

Žuta boja

Žuta je boja sunca, emotikona poput smajlija i suncokreta. To je srećna, mladalačka boja, koja budi nadu i optimizam. S druge strane, kako je u pitanju još jedna boja koja privlači pažnju, iz tog razloga se takođe može koristiti za upozorenja, poput crvene i narandžaste.

Žuta, kao i druge boje na ovoj listi, ima različita kulturna značenja širom sveta. Na Bliskom istoku i u Latinskoj Americi – to je boja žalosti. U Africi je to boja bogatstva. U zapadnim kulturama, kao što je pomenuto, to je boja radosti, mladosti i zabave.

Žuta je tako jedna od boja za koju je u dizajnu ključno znati ko nam je publika. Iako žuti logotip za pogrebnu službu ima smisla u Gvatemali, drugde to neće imati smisla.

Kako god da je koristite u dizajnu, žuta će privući pažnju. Možete koristiti svetlu ili neonsku žutu da pojačate ovaj efekat ili izabrati bleđu nijansu za diskretnije znake, koji će i dalje asocirati publiku na pozitivan stav.

Zelena boja

Kada vidi zelenu boju, većina ljudi pomisli na biljke i prirodu. Tačnije, razmišljaju o zdravim biljkama i proizvodima, poput zdravog zelenog smutija za početak dana.

U nekim kulturama zelena boja podstiče specifičnije asocijacije, poput istočnoazijskih kultura koje podsećaju na vezu zelene sa novim životom i vitalnošću, a takođe i na mladost i plodnost. Na Bliskom istoku zelena je povezana sa bogatstvom i plodnošću, ali i s islamom.

Brendovi često koriste zelenu da ukažu kako cene zdravlje fokusirajući se na zdrave, održive metode uzgajanja hrane. Zelena tako pripada hladnim bojama, a one su, za razliku od toplih, prigušenije i često čine da se osećamo smirenije.

Zelenom bojom možete da prenesete mnogo različitih vrednosti, kao što su sreća, bogatstvo, svežina i organski rast. Ona je takođe uobičajen izbor za komandu „napred” – primera radi, zeleno svetlo na semaforu – i simbol za ekologiju i održivost, kao i za udobnost i prosperitet.

Plava boja

Iako se ne nalaze jedna naspram druge na standardnom točku boja, mnogi ljudi plavu i crvenu smatraju suprotnim bojama. To se proteže i na asocijacije koje one bude u nama. Dok je crvena smela i topla, plava je mirna i hladna. Zamislite podnevno nebo ili mirno plavo more. Kod većine ljudi, kada pomisle na hladne boje, plava je prva nijansa koja im pada na pamet.

Brendovi koji isporučuju led ili rešenja za hlađenje (u šta se računa i sladoled) pokušavaju da ovu hladnoću dočaraju kroz plave logotipe.

Takođe, korporacije koriste plavu boju da bi poručile da odaju smirenost i pouzdanost. To je popularna boja za tehnološke kompanije, finansijske institucije i svaki brend koji ima za cilj da prenese poruku da je posvećen profesionalnosti i pouzdanosti. Čak i ako niste u tehničkom ili finansijskom sektoru, plavi logo pokazuje da ste ujednačen brend koji ne donosi nikakva iznenađenja, već donosi smirenost i spokojstvo.

Naučite kako da koristite boje u dizajnu

Svaka boja priča svoju priču i prenosi svoju emociju. Međutim, ako niste dovoljno dobro obučeni za korišćenje boja, možete doći u situaciju da napravite razne greške. Primera radi, da za analitički alat izaberete crveni logo koji sugeriše da sledi upozorenje, odnosno da za ekološki brend izaberete plavu boju, koja je hladna i uspavana. Zato je neophodno da učite o psihologiji boja. I to ne na kratkim kursevima od nekoliko meseci, koji vam neće pružiti ni blizu dovoljno znanja mi prakse. Zato uložite bar godinu dana u svoju edukaciju i napravite korak koji može da vam promeni celu karijeru.

Upišite sertifikovanu obuku za grafički dizajn i postanite profesionalac kog svi žele da zaposle.

Tim Edukacija