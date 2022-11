DIZAJN POKRETA: Kako da postanete profesionalac u ovoj traženoj oblasti

Šta je motion dizajn, to jest dizajn pokreta i da li je posao u ovoj oblasti za vas? Pronalaženju odgovora pomaže definisanje subjektivnog pojma onoga što dobar rad podrazumeva u dizajnu pokreta.

Generalno, dobrim dizajnom pokreta se smatra onaj koji podstiče izražajan vizuelni utisak, pokazuje osećaj za pokret i povezuje se sa gledaocem uz pronicljivo predstavljanje koncepta.

Ako želite da napredujete u sferi motion dizajna i da razvijate svoje veštine na pravi način, pročitajte sledećih nekoliko saveta.

Istražite osnove dizajna

Proučavanje principa dizajna jeste ogromna prednost za one koji su uložili vreme u svoju edukaciju u odnosu na one koji su naučili da rade na softveru gledajući tutorijale. Nerazumevanje toga kako najbolje možete organizovati vizuelne informacije ostaviće vas nespremnim da napravite dobre animacije.

Primera radi, principi kojima morate vladati su:

ponavljanje,

poravnanje,

kontrast (boja, forma, tekstura, osvetljenost),

harmonija,

isticanje,

raznolikost.

Razumevanje navedenih principa dizajna daće vam osnovnu strukturu na koju ćete nadograđivati svoje koncepte. Ako nikada niste seli i pokušali da ih internalizujete i integrišete u svoj svakodnevni rad, onda ograničavate svoju efikasnost kao vizuelnog umetnika.

Unapredite svoje veštine ilustracije

Poboljšanje svojih veština kao ilustratora podrazumeva vežbanje crtanja. Ključna veština ilustratora jeste da ume da ode korak dalje od statičnih zadataka i pređe na pokrete, kojima se bave dizajneri pokreta.

Kako da se usavršite kao ilustrator ili još bolje od čega da počnete?

Naučite da crtate, a onda to radite godinama. Ponavljanje je ključno za poboljšanje. Kada to shvatite, ponovo ćete biti suočeni sa realnošću da ne postoje prečice do stvaranja velikog dela.

Vežbajte animaciju po frejmovima

Razumevanje pokreta i animacije morate razumeti po principu frejm po frejm. Shvatite iluziju kretanja od jednog do drugog kvadrata.

Ako radite tradicionalnu animaciju u programima kao što su Photoshop ili Adobe Animate, postaćete mnogo bolji u After Effects i Cinema 4d animatoru. Ali ono što bi zaista trebalo da radite jeste da trenirate svoje oko za kretanje, nezavisno od toga kako izgledaju ključni kadrovi.

Upoznajte dobro svoje alate

Biti digitalni umetnik zahteva tehničko znanje. Evo nekoliko preporuka koje treba razmotriti kada su u pitanju softveri koje koristite.

Saznajte sve što možete o komponentama softvera iza kulisa.

Naučite pravilan tok rada svakog softvera koji koristite.

Radite na kratkim projektima koje je lako moguće testirati da biste brže savladali softver.

Pratite odakle vam dolazi inspiracija

Inspiracija je važan deo unapređenja sopstvenog rada. Inspiraciju možete tražiti na platformama posvećenim video-dizajnu, kao što su Vimeo ili Pinterest, ili se služiti svojom bibliotekom koju ćete stalno dopunjavati. Ipak, najbolji izvor kreativnosti je upravo svet oko nas. Zato ne zaboravite da nađete inspiraciju u različitim disciplinama sa kojima se srećete i na različitim mestima kroz koja se krećete u svakodnevnom životu.

Naučite kako da postanete sjajan dizajner pokreta u animaciji

Iako je dizajn pokreta relativno nova pojava na našem tržištu, sve veći broj studija za razvoj video-igara a i IT kompanija u potrazi je za stručnjacima koji će se baviti upravo ovim poslom. Iako materijala za učenje ima napretek, ne očekujte da će vam kratki tutorijali ili kursevi od po nekoliko meseci otkriti tajne tog zanata i da ćete odmah doći do posla. Učenje dizajna i osnovnih principa ilustracije neophodni su da biste ovladali naprednim veštinama potrebnim za kreiranje animacija. Zato uložite minimum godinu dana u usavršavanje kako biste ostvarili svoje planove i ideje.

Tim Edukacija