OD ITACADEMY DO MVP-JA: Upoznajte Nemanju Jovića, Microsoftovog najcenjenijeg profesionalca godine

Da li ste znali da pored Nikole Jokića Srbija ima još jednog MVP-ja? Upoznajte Nemanju Jovića, našeg mladog IT stručnjaka koji je u oštroj konkurenciji osvojio prestižnu Microsoft MVP (Most Valuable Professional) titulu, koju do sada poseduje svega 3.000 ljudi na celom svetu.

foto: Tim Edukacija

Za mladog stručnjaka reč je o ispunjenju dugogodišnjeg sna:

– Napokon sam dobio priliku da se nađem u profesionalnim krugovima kakvima sam težio od početka karijere. Microsoft dodeljuje ovu titulu ljudima koji su uspeli da približe tehnologiju svetu, a da za to nisu tražili ništa zauzvrat. Titula donosi i mnogo beneficija koje vam pomažu da još bolje radite svoj posao.

Međutim, baš kao i za uspešne sportiste, tako i za IT stručnjaka kakav je Nemanja Jović nema „počivanja na lovorikama”:

– Reč je o veoma zahtevnoj tituli koja se mora obnavljati svakih godinu dana, jer eksperti sami po sebi treba da idu u korak sa tehnologijom. Međutim, ako i samo jednom postanete MVP u karijeri, definitivno ste stigli do vrha.

Jutro koje je sve p(re)okrenulo

Ovaj mladi Microsoft Azure Cloud stručnjak i sertifikovani trener sa bogatim iskustvom u IT je ušao, kako sam kaže, sasvim slučajno:

– Moj početak je, zapravo, čudan. Jednog jutra sam došao do LINKgroupa u Zemunu, jer sam čuo za Biznis akademiju. Upoznao sam se sa programima i shvatio da ja tu nemam šta da tražim. Međutim, jedna od koleginica me je uputila na ITAcademy i, bez obzira na to što nisam mnogo znao o IT-ju, imao sam osećaj da bih tu mogao da pronađem ono što tražim. Tako sam napravio potpuni preokret i, umesto biznisa, izabrao IT.

Nemanja je na ITAcademy završio smerove Network Administration i Linux Administration, na kojima je stekao vredna znanja i internacionalne sertifikate koji su mu omogućili da nastavi samostalno usavršavanje:

– Za dve godine školovanja na dva različita smera, ITAcademy mi je otvorila mnoštvo mogućnosti, pružila jedinstvenu priliku da istražim IT oblast, koja mi je dotad bila nepoznata, i da se osamostalim. Pored toga, ohrabrila me je da otkrijem i slobodno razvijam svoj talenat. Tu su i brojna poznanstva sa divnim ljudima koji su ostvarili zavidne karijere i koji zaista predstavljaju najvredniji resurs u ovom poslu. Imao sam sreće da upoznam dosta dobrih profesora koji su mi pomagali oko učenja, ali i započinjanja karijere.

Nakon nekog vremena provedenog u IT sferi, Nemanja je konačno pronašao sebe i mogućnosti za svoj razvoj u Microsoft tehnologijama:

– Posle nekoliko godina konačno sam se odlučio za Microsoft tehnologije, jer su nudile najbolju dokumentaciju, podršku, spektar proizvoda, razvoj prema open-source zajednici, a pored svega toga ispostavilo se da sam posebno talentovan za tu oblast.

foto: Tim Edukacija

Od borbe za prvi posao do svoje kompanije

Nemanja deli sudbinu mnogih uspešnih ljudi – nije lako došao do prvog posla. Međutim, vera u svoje znanje i upornost višestruko su se isplatili:

– Iskreno, bilo mi je teško da nađem prvi posao. To je, naravno, samo moje iskustvo. Išao sam na dosta intervjua pre nego što sam dobio šansu. U svemu tome bitno je da nisam odustao, jer sam verovao da znanje koje sam stekao i te kako vredi i da je samo pitanje trenutka kada će neki poslodavac to i prepoznati. Prvi posao doneli su mi sertifikati i moje dotadašnje znanje. Naime, već na prvoj godini školovanja na ITAcademy uporedo sam učio za Microsoft sertifikat, a nakon toga i za CompTIA Security+.

Vrlo brzo Nemanjina znanja izdvojila su ga od drugih i odvela put Holandije, u kojoj živi već pet godina. Danas može da se pohvali bogatom internacionalnom IT karijerom:

– U Srbiji sam radio za nekoliko kompanija u periodu 3–4 godine, što mi je omogućilo da steknem okvirna znanja koja su mi osigurala odlazak u inostranstvo. Dobio sam više ponuda za SAD, Rusiju i Evropu. Poslednjih pet godina stanujem u Amsterdamu, a planiram da se 2023. preselim na Kanarska ostrva. Sledeće godine ću otvoriti i svoju kompaniju u Evropi i početi da radim kao frilenser. IT vam zaista omogućava da vidite svet.

Konstantno učenje kao siguran put ka uspehu

Nemanjina znanja i iskustva predstavljaju dragocen resurs koji on nesebično deli sa drugima. Tako ga je strast prema IT-ju i podučavanju odvela i u predavačke vode kao sertifikovanog Microsoft trenera:

– Nakon izvesnog vremena, uz pomoć jednog od profesora koji mi je predavao još u početku, uspeo sam da dođem do traženih kvalifikacija i postanem trener. Od tada aktivno predajem na različitim kursevima, na kojima ne samo da delim znanja sa drugima već i sam stičem nova znanja i iskustva. Biti dobar predavač podrazumeva i da stalno učite.

Pored znanja i veština, Nemanja nastoji da mladim ljudima ukaže na pravilan stav prema poslu i učenju. Svima onima koji žele da doguraju daleko u IT sferi i možda jednog dana postanu MVP baš kao i on Nemanja poručuje da je ključ u konstantnom usavršavanju:

– Ljudi često razmišljaju: završili smo školu i to je to. Međutim, iz moje perspektive, to je tek početak. Škole poput ITAcademy će vas uvesti u svet IT-ja, pružiti vam znanja, veštine, iskustvo i ideju o daljem razvoju, a na vama je da se posle specijalizujete za određenu oblast. Inače, moje učenje, koje je počelo pre osam godina, bilo je manje-više kontinuirano, svakodnevno učenje. Da biste postali ekspert u ovoj sferi, zaista morate da sednete i provedete dane i dane učeći. To je ujedno i razlog što sada mogu da se pohvalim sa 10 od 15 sertifikata iz svoje oblasti, pri čemu sam već tokom školovanja na ITAcademy stekao dva sertifikata – MCSA: Windows Server 2012 i CompTIA Security+.

foto: Tim Edukacija

IT sfera pruža svakome šansu za uspeh

Iskustvo Nemanje Jovića, koji je u IT uplovio spletom neobičnih okolnosti i za samo nekoliko godina dospeo do samog vrha ove industrije, pokazuje da je ova oblast prepuna uzbudljivih mogućnosti.

To potvrđuju i sa ITAcademy, međunarodne IT škole koju je Nemanja pohađao na početku svoje karijere, gde su brojni polaznici koji su se odvažili da zakorače u svet IT-ja i steknu znanja i veštine iz ove oblasti za kratko vreme postigli brojne karijerne uspehe:

– Znanje koje polaznici dobijaju na ITAcademy nije samo praktično i kvalitetno već je i sveobuhvatno. Oni za kratko vreme postaju znalci spremni da odmah iz klupa uskoče u domaće i međunarodne IT kompanije. Tome doprinose sveobuhvatni paketi školovanja sa dosta praktičnog rada na projektima, tokom koga polaznici stiču vredno iskustvo u rešavanju realnih zadataka, zatim vredni domaći i međunarodni IT sertifikati, ali i snažna podrška predavača, bogata biblioteka i najsavremenija IT tehnologija, zahvaljujući čemu su stalno u toku sa najnovijim trendovima i znanjima u svojoj oblasti. Našim polaznicima zajedničko je to što su imali hrabrosti da pokušaju da ostvare svoje snove. Mesto za to oni su pronašli na ITAcademy, gde su uz moderan program, posvećene nastavnike i veliku podršku uspeli da za kratko vreme započnu svoje karijere. Međutim, najveće zasluge pripadaju upravo njima: njihovoj volji, trudu i odlučnosti.

Saznajte kako i vi možete postati MVP.

Tim Edukacija