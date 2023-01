ISPOVEST MEDICINSKE SESTRE SA DEČJE PSIHIJATRIJE: Maloletni delinkvent je HTEO DA ME UBIJE! Na odeljenje su unosili i noževe

Na odeljenju dečje adolescentne psihijatrije me je umalo ubio maloletni delinkvent! Nisam imala obezbeđenje, često radim sama sa po 10 pacijenata. Upozoravali smo da neko može da strada, ali naše vapaje niko ne čuje.

Ovo za Kurir tvrdi Aleksandra Srećo (50), medicinska sestra zaposlena u UKC Vojvodine, koja kaže da je napadnuta na odeljenju 29. decembra prošle godine.

Ogorčena je, kaže, jer na problem koji traje godinama - svi žmure.

- Tog dana mi je jedno dete reklo da drugi tinejdžer (17) ima cigarete, roditelji su mu ih doturili u paketu, u kutijici od keksa. Zatražila sam da mi ih preda. Shvatio je ko mi je odao informaciju i napao je to dete. Isprečila sam se. Udario me je u oko, besno počeo da baca i lomi inventar. Spasla me je koleginica, koja je tad stigla da preuzme smenu. Okomio se i na nju. Otrčala sam da zovem dežurnu patrolu. Dojurili su, ali nisu mogli da dođu brže nego za pet minuta, jer dežuraju na ulazu u urgentni prijem. Taj dečak je razuzdano mahao i udarao, hteo je da me ubije - priča ona.

Kaže da je ovo samo kap koja je prelila čašu.

- Odranije pokušavamo rukovodstvo da upozorimo na to da će neko stradati, molimo upravu da nam pomogne, da nam da čuvara. Nemamo ga već tri godine. A ovo je jedina ustanova u Vojvodini za prihvat mladih psihijatrijskih pacijenata. Kad radim drugu smenu, a tada sam sama od 14 do 19 časova, moram da motrim, na primer, kad devojčica od 12 godina ode u toalet da za njom ne uđe dečak od 19 godina. A za to vreme je neki drugi konflikt možda u toku. To nisu samo deca sa zdravstvenim problemima, tamo ima i nekih od 23 godine s kojima nadležni i centar za socijalni rad ne znaju kud će. Ima i mališana! A neki momci su unosili noževe, svega smo se nagledali. Apelovali smo da se kod nas ne dovode deca koja su iz kriminalnog miljea, ali se na to svi oglušuju. I na sve to, radimo same u smenama, nezaštićene - priča ona.

UKC Vojvodina zna za incident Imamo obezbeđenje, ali ne može biti stalno i svuda prisutno Iz UKC Vojvodina za Kurir kažu da su upoznati sa ovim dešavanjem. - Taj događaj je registrovan kao neželjeni događaj. U izveštaju stoji da se desila manja dečja tuča, da je sestra probala da ih razdvoji i da je zadobila udarac Upućena je u urgentni na pregled, a o događajima su obavešteni svi nadležni u bolnici. Klinički centar ima svoje obezbeđenje, ali ono ne može stalno i svuda biti prisutno.

U lekarskim izveštajima piše da je pacijentkinji ustanovljena kontuzija desnog oka.

- Od udarca ne čujem dobro na desno uvo, narušen mi je i san, stalno mi se vraća prizor tog napada, šake koje idu ka meni. Svaki udarac u glavu za mene može biti opasan jer se godinama lečim od sistemskog vaskulitisa, zapaljenja krvnih sudova, laser mi je rađen već 30 puta.

