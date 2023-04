ITACADEMY PONOVO POMERA GRANICE: Doživotno školovanje po ceni jednogodišnjeg programa!

ITAcademy već godinama na regionalnoj IT sceni važi za obrazovnu ustanovu na kojoj, pored najkvalitetnijih znanja i veština, dobijate i najkompletniju podršku za razvoj IT karijere, kakvu ne pruža nijedna druga IT škola u ovom delu Evrope. Međutim, na ITAcademy su odlučili da ponovo pomere granice u obrazovanju budućih IT stručnjaka.

Naime, na ovoj obrazovnoj ustanovi u toku je prolećni upisni rok, pa buduće polaznike koji u ovom periodu odluče da započnu školovanje očekuje značajan popust na školarinu, ali i jedinstvena mogućnost doživotnog školovanja po ceni samo jednog programa.

Dobro ste pročitali! Na ITAcademy su stvorili nesvakidašnji program edukacije koji vam omogućava da nakon jednogodišnjeg školovanja nastavite sa potpuno besplatnim usavršavanjem kad god se za tim ukaže potreba. Neograničen broj puta. Neograničen broj godina.

Ukoliko razmišljate o dugogodišnjoj karijeri u IT oblasti, ovu priliku ne smete propustiti. Zbog tehničkih kapaciteta koji su odvojeni za ovakvu vrstu školovanja, ovu ponudu neće moći da iskoriste svi kandidati, pa je potrebno da se prijavite što pre. Da saznate više i rezervišete svoje mesto, posetite sajt ITAcademy.

Steknite najtraženija IT znanja za samo 12 meseci. Nastavite sa besplatnim usavršavanjem kad god se pojavi nova tehnologija

Bez obzira na to za koji odsek i program se odlučite, nakon završetka školovanja na ITAcademy dobijate mogućnost da nastavite sa usavršavanjem kad god se za tim ukaže potreba.

To konkretno znači da, čim se u programu ITAcademy pojavi nova verzija softvera ili tehnologije za koju ste slušali nastavu, stičete pravo da se prijavite za besplatno školovanje putem najsavremenije platforme za učenje na daljinu.

Zahvaljujući ovako jedinstvenoj prilici, možete biti sigurni da vaše znanje nikada neće zastareti. ITAcademy vam omogućava da uvek budete u toku sa najnovijim tehnologijama i znanjima, što je vrlo važno ukoliko želite da budete tražen i visoko plaćen IT stručnjak.

Da biste bili konkurentni u IT svetu, važno je da se neprekidno usavršavate

Danas je u surovom poslovnom okruženju konkurencija oštra i svi se trude da rade bolje i više. A ono što vas može izdvojiti od ostalih jeste znanje koje je aktuelno i primenljivo u praksi.

Ali tu postoji i jedan problem. Živimo u svetu u kome se tehnologija razvija ogromnom brzinom, a to znači samo jedno: znanja zastarevaju brže nego ikada ranije. A znanje koje zastari zapravo prestaje da bude znanje.

Svi oni koji su se odlučili za unosnu i izuzetno plaćenu karijeru IT stručnjaka znaju koliko se brzo razvijaju novi alati i pojavljuju nove tehnologije. Da biste mogli da obavljate svoj posao uspešno, izuzetno je važno da budete u toku sa ovim promenama. Samo tako možete ostvariti uspešnu IT karijeru.

Zbog toga neograničeno školovanje koje vam donosi ITAcademy zaista predstavlja dragocenost za svakoga ko ozbiljno razmišlja o tome da postane IT stručnjak.

ITAcademy, škola koja se razlikuje od svih drugih

ITAcademy je jedina škola na Balkanu (i jedna od malobrojnih škola u Evropi) koja ima zvanična partnerstva sa najcenjenijim svetskim institucijama i IT kompanijama kao što su Microsoft, Adobe, Oracle, Zend, Autodesk, Cambridge i druge, zbog čega su znanja i sertifikati koje stičete na ovoj instituciji priznati kod poslodavaca širom sveta.

Bez obzira na to koja od najtraženijih IT oblasti današnjice vas interesuje – programiranje, dizajn i multimedija, administracija, IT poslovanje, 3D dizajn i CAD ili razvoj mobilnih aplikacija, na ITAcademy ćete znanja i veštine sticati od najcenjenijih stručnjaka iz tih oblasti.

Takođe, u skladu sa svojim potrebama i afinitetima možete se odlučiti za tradicionalno školovanje u učionici ili za onlajn-nastavu – putem napredne platforme za učenje na daljinu, pri čemu kroz oba modela stičete potpuno isti kvalitet znanja.

ITAcademy je poznata i kao ustanova koja svojim polaznicima pruža ne samo četvorogodišnje IT veštine za manje od 12 meseci školovanja nego i čitav niz alata i servisa za razvoj karijere, zahvaljujući kojima oni u rekordnom roku dolaze do posla. Tako vas tokom školovanja na ITAcademy očekuju fakultativni kursevi engleskog i nemačkog jezika za one koji žele da rade u inostranstvu, prakse u najuglednijim regionalnim IT kompanijama, 100 besplatnih sati u IT hubovima, program za razvoj ličnih i profesionalnih veština, pomoć u učenju i zapošljavanju i još mnogo toga. Jednostavno, na ITAcademy dobijate kompletnu podršku za svoju buduću karijeru.

Prijavite se što pre, ovu ponudu neće moći da iskoriste svi

Za razliku od drugih IT-jevaca koji moraju skupo da plaćaju usavršavanja svaki put kad se pojavi neka nova tehnologija ili da se snalaze za samostalno učenje, zahvaljujući ovom jedinstvenom programu ITAcademy možete biti sigurni da ćete najaktuelnija znanja dobijati na vreme, potpuno besplatno.

Međutim, važno je da znate i da ova ponuda važi samo za ograničen broj ITAcademy polaznika i da zbog toga neće moći da je iskoriste svi koji se prijave.

Zato rezervišite svoje mesto na vreme preko sajta ITAcademy i, pored školovanja po sniženim cenama, obezbedite sebi i edukaciju za čitav život.

