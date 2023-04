RHMZ NAJAVIO PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM: Danas do 20 stepeni, a onda stiže novi PAD temperature

U Srbiji će danas biti sunčano vreme samo ponegde s kratkotrajnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od jedan do sedam stepeni Celzijusa, a najviša od 16 do 20 stepeni. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni, do kraja dana u skretanju na istočni.

U Beogradu će biti uglavnom sunčano i veći deo dana suvo vreme, ali je u pojedinim delovima grada moguća kratkotrajna kiša. Najniža temperatura biće oko sedam stepeni, a najviša oko 18.

RHMZ najavio pljuskove

"Danas promenlјivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili lokalnog plјuska. Zatim nestabilno s čestom kišom, plјuskovima i grmlјavinom (na visokim planinama i sa snegom), a krajem sledeće sedmice se očekuje stabilizacija vremena. Maksimalna temperatura u većini mesta od 15 do 20 °S", najavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U nedelju malo svežije i pretežno oblačno vreme sa kišom povremeno. Mogući su kratkotrajni sunčani intervali. Vetar slab severni, istočni, ili promenljivog pravca. Pritisak oko normale na severu i malo ispod normale na jugu. Minimalna jutarnja temperatura od 5°C do 9°C, a maksimalna od 14°C na severu do 17°C na jugu Srbije. Uveče je moguća kiša ponegde. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

U ponedeljak svežije i pretežno oblačno vreme sa kišom povremeno. Biće malo kratkotrajnih sunčanih intervala. U utorak i sredu promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa povremenom kišom, ali i sunčanim intervalima.

