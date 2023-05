KO NAJVIŠE ZARAĐUJE U IT SEKTORU: Otkrijte 20 najplaćenijih pozicija u Srbiji

IT sektor odavno predstavlja jedno od najperspektivnijih tržišta za zapošljavanje, kako u Srbiji, tako i u celom svetu. Karakteriše ga velika konkurencija, ali i veliki broj nepopunjenih mesta. U nastavku teksta pronađite listu top-20 najplaćenijih IT pozicija u Srbiji i raspona zarade.

O podacima u nastavku teksta svedoče IT zajednica Srbije, portali LinkedIn i Infostud.

Cloud arhitekta: 3000 – 5000 €

DevOps inženjer: 2500 – 4000 €

IT menadžer: 2000 – 4000 €

Blockchain arhitekta: 2500 – 3500 €

Solutions arhitekta: 2500 – 3500 €

Product menadžer: 2000 – 3500 €

Data inženjer: 2000 – 3500 €

Cloud inženjer: 2000 – 3500 €

Java arhitekta: 2000 – 3500 €

Full stack developer: 1500 – 3500 €

Machine learning inženjer: 2000 – 3000 €

Security arhitekta: 2000 – 3000 €

Big Data inženjer: 2000 – 3000 €

iOS developer: 1500 – 3000 €

Android developer: 1500 – 3000 €

Python developer: 1500 – 3000 €

C++ developer: 1500 – 3000 €

UX/UI dizajner: 1000 – 2500 €

.NET developer: 1000 – 2500 €

QA inženjer: 1000 – 2000 €

Treba imati u vidu da navedeni iznosi nisu konačni, jer konkretna visina prihoda može zavisiti od raznih faktora. Neki od njih, primera radi, mogu biti nivo obrazovanja, iskustvo, posedovanje sertifikata, poznavanje jezika i druge veštine.

Bilo kako bilo, zaključak je da IT sektor nudi raznovrsne i izuzetno dobro plaćene poslove, pa ne iznenađuje činjenica da se sve više ljudi opredeljuje za karijeru u informacionim tehnologijama.

Daa rezimiramo, u Srbiji se najviše traže stručnjaci za cloud tehnologije, blockchain, DevOps, Big Data i machine learning. Ipak, najveća zarada, sudeći po iznetim podacima, očekuje cloud arhitekte, DevOps inženjere i IT menadžere. Ukoliko planirate da se bavite nekim od ovih poslova, potrebno je da se stalno usavršavate i pratite najnovije trendove. Obuka za IT posao iz snova je najbrži način da za relativno kratko vreme ovladate svim tehnikama IT niše koja vas najviše privlači.

Tim Edukacija