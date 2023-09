ZNANJE ISPRED PAPIRA: Praktično iskustvo u IT-ju važnije od diplome

Za dobijanje posla u IT sektoru danas je mnogo bitnije šta znate nego koju diplomu posedujete. Drugim rečima, poslodavci od kandidata traže praktična znanja i poslovna iskustva, pa ne čudi što je IT sektor upravo bogat pozicijama za koje je bitno koliko ste sposobni da se snađete u realnim okolnostima.

Ukoliko ne želite da studirate od tri do pet godina, već ste spremni da odmah skočite u vatru, ovo su pozicije o kojima bi trebalo da razmislite.

Pozicije u IT sektoru za koje se možete obučiti za godinu dana

Python Developer

Ukoliko želite da provodite vreme praveći korisne aplikacije ili zabavne igre, programski jezik Python bi trebalo da bude vaš izbor. Osim što je najpopularnija tehnologija, za Python je karakteristična i velika onlajn-zajednica programera koji zajedničkim snagama rade na open-source projektima. Jezik se relativno lako savladava, a praktična iskustva možete steći već tokom školovanja.

Software Tester

Za one sa oštrim okom i smislom za detalj softver tester predstavlja sjajno zanimanje. Vaš zadatak će biti da pronalazite greške u kodu i javljate programerima da ih isprave. Testiranje se vrši pomoću posebnih softverskih alata koji se brzo savladavaju, a mnogi početnici upravo ovo biraju kao svoje prvo zanimanje u IT sferi.

Mobile Developer

Bez obzira na to da li je u pitanju Apple ili neki Android pametni uređaj, mobilni telefoni su veliki deo naše svakodnevice. Stoga su programeri za mobilne aplikacije veoma plaćeni. Čim usvojite osnovna znanja, možete kreirati svoju aplikaciju i ponuditi je na Google ili App Storeu korisnicima širom sveta. Na taj način ćete paralelno sa učenjem graditi svoj CV, a možda se i obogatiti.

Data Analyst

Ljudi koji znaju da čitaju podatke, sastavljaju izveštaje i pomažu nadređenima da na osnovu njih donose pametne odluke, veoma su cenjeni u današnjem svetu brzih informacija. Ukoliko imate analitički um i strpljenje, ovo zanimanje otvoriće vam lepe prilike za uspešnu karijeru.

Frontend Developer

Ovi stručnjaci su zaduženi za lepotu i funkcionalnost veb-sajtova, a kako danas gotovo da ne postoji kompanija koja nije na internetu, oni su veoma traženi. Učenje JavaScripta, tehnologije na osnovu koje se prave sajtovi, nije teško, pa tako neće proći mnogo vremena od početka školovanja do trenutka kada napravite svoj prvi veb-sajt.

foto: Promo

Digital Marketer

Danas su svi na društvenim mrežama i platformama, pa se tako i marketing preselio u onlajn-sferu. Digitalni marketari vladaju tajnama Facebooka, Instagrama, TikToka, znaju kako da prezentuju proizvod i okupe publiku. Zbog toga su dragocen deo svake kompanije čiji se potencijalni kupci nalaze na internetu. Ukoliko provodite dosta vremena na svom pametnom telefonu, neće vam biti teško da naučite osnovna znanja iz digitalnog marketinga i svoj hobi pretvorite u dobro plaćen posao.

Web Designer

U IT svetu se i te kako može živeti od umetnosti, to najbolje znaju veb-dizajneri. Oni vode računa o vizuelnim aspektima sajtova i vreme provode smišljajući kreativna rešenja koja će oduševiti korisnike. Ako imate smisla za umetnost, kreativni ste i generalno ste vizuelna osoba, alati za veb-dizajn se lako savladavaju, a svoje kreacije možete prezentovati već tokom školovanja.

Graphic Designer

Iako strogo gledano ne spada u IT zanimanja, grafički dizajneri su nezaobilazan deo svake kompanije. Oni su odgovorni za vizuelnu prezentaciju brenda – od logoa, preko bilborda, do upečatljivih ambalaža, drugim rečima, sve ono po čemu potrošači pamte brend. Ovo je još jedno sjajno, kreativno zanimanje za koje je znanja moguće usvojiti putem kursa.

Content Creator

Ukoliko sajt nije zanimljiv i informativan, šanse da se neko na njemu zadrži su nikakve. Zbog toga brendovi ulažu u kreatore sadržaja. Oni osmišljavaju sve one zanimljive tekstove, zabavne klipove i upečatljive slike zbog kojih ste redovan posetilac određenih sajtova. Sve što vam je potrebno da biste započeli sa ovim zanimanjem jesu osnovna znanja iz marketinga, pisanja za internet i SEO strategija, a sa pisanjem za svoj blog možete početi već danas.

Software Engineer

Ovo zanimanje možda traži malo više znanja i veština od ostalih, ali i njih je moguće steći za nekih godinu dana posvećenog učenja. Da se trud isplati, potvrđuju zaista visoka primanja koja ovi stručnjaci ostvaruju u zemlji, a posebno u inostranstvu. Njihov zadatak sastoji se u osmišljavanju i pravljenju funkcionalnih aplikacija, predlaganju inovativnih rešenja i održavanju softvera jedne kompanije.

Steknite iskustvo već tokom školovanja

Da biste usvojili znanja za neko od ovih zanimanja, dovoljno vam je godinu dana učenja. Ono što brine mnoge početnike, kao i one koji razmišljaju da započnu karijeru u IT sektoru, jeste kako do iskustva ako niko ne nudi posao.

Dobra vest je da u ovom profitabilnom sektoru iskustvo možete graditi čak i ako nemate posao. Pre svega, potrebno je da nađete kvalitetnu IT školu koja neguje praktičan pristup, omogućava svojim polaznicima rad na realnim projektima i praksu u najboljim domaćim kompanijama.

Pored toga, vaš portfolio može biti nalog na platformi GitHub, gde ćete prikazivati svoje najuspešnije projekte i demonstrirati svoje veštine u praksi. Takođe, na internetu postoji veliki broj open-source projekata, gde imate priliku da radite sa kolegama iz celog sveta. Napokon, frilens angažman na nekoj od popularnih platformi je sjajan način da obogatite svoj CV i usput zaradite.

U IT školi, kao što je ITAcademy kod nas, možete steći znanja za sva navedena, kao i za mnoga druga zanimanja. Uz vođstvo iskusnih stručnjaka, rad na realnim projektima i praksu koju polaznici ove ustanove obavljaju u našim uspešnim kompanijama, za 12 meseci steći ćete znanja i izgraditi iskustvo neophodno za konkurisanje za svoj prvi posao.

Ukoliko želite da učite kroz rad, prijavite se.

Promo