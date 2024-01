POKUŠAVATE DA PRONAĐETE POSAO, ALI BEZ USPEHA? OVO VAM MOŽE POMOĆI

Koliko puta ste do sada imali prilike da se javite na neki oglas za posao, a da ne dobijete čak ni odgovor, a kamoli da vas pozovu na razgovor za posao? Vrlo verovatno sasvim dovoljno da shvatite da je u nečemu problem.

Kao jedan od osnovnih razloga za to navodi se neispunjavanje svih zahteva konkursa, a u zavisnosti od toga za koje radno mesto aplicirate, zavisiće naravno i uslovi konkursa.

Ipak, postoji jedna stavka koja je većini radnih mesta zajednička, a to je poznavanje barem jednog stranog jezika. Međutim, to nije kraj, prosto zato što poznavanje jezika i dokaz o tome da poznajete neki jezik ni u kom slučaju nisu isti. Dakle, vi možete znati da komunicirate recimo na engleskom jeziku i pisanim i usmenim putem, ali ako ne posedujete sertifikat o znanju engleskog jezika na zahtevanom nivou, onda se slobodno može reći da ne možete da odgovorite na sve uslove konkursa koje je naveo potencijalni poslodavac.

Sertifikat kao imperativ

Postavlja se naravno pitanje kako možete steći sertifikat o poznavanju stranog jezika?

Odgovor je zapravo vrlo jednostavan, jer Akademija Oxford koja posluje na više od 40 lokacija širom Srbije, svima po završetku pohađanja kursa odabranog stranog jezika na određenom nivou izdaje sertifikat, naravno, nakon uspešno završene odgovarajuće provere znanja.

Ako se uzme u obzir činjenica da govorimo o obrazovnoj instituciji koja je u potpunosti ovlašćena za organizaciju kurseva stranih jezika i kao takva poseduje sve one dozvole koje su neophodne, onda je i sasvim jasno zbog čega su sertifikati koje kandidatima izdaje Škola stranih jezika Akademije Oxford priznati I validni.

Kada kažemo priznati, pod tim mislimo da kada u svoju radnu biografiju unesete podatak o tome da posedujete sertifikat Akademije Oxford o znanju bilo kog jezika na nekom od predviđenih nivoa, onda će poslodavac znati da vi zaista taj jezik i znate, a biće mu takođe jasno i da i dalje ulažete u svoju edukaciju, što će vam sasvim sigurno dati određenu prednost nad drugima koji su za isto radno mesto konkurisali.

U slučaju da ste u tom trenutku prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, a u okviru koje imate otvoren radni dosije, onda bi trebalo svakako da kontaktirate tu službu i zahtevate zvaničan upis sertifikata u svoj radne dosije, jer će vam to i te kako značiti u budućnosti kada budete aplicirali za odabrano radno mesto.

Maksimalno poštovanje standarda

Napomenuli bismo i to da Škola stranih jezika Akademije Oxford nastavu usklađuje sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike, odnosno CEFR - om (The Common European framework of languages ), tako da se kursevi svih stranih jezika, a u ponudi ih je na desetine, organizuju na ukupno šest nivoa.

Svi ti nivoi se kreću od početnog ili osnovnog, odnosno A 1, preko višeg osnovnog ili višeg početnog, koji se označava sa A 2, te B 1 i B 2 nivoa, koji su okarakterisani kao niži i viši srednji nivo znanja, pa do nivoa C grupe, koji se smatraju nižim i višim naprednim nivoom znanja, a prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike nose oznake C 1 i C 2.

Nakon što savladate određeni strani jezik na nivou C 2, smatraće se da ste dostigli najviši nivo znanja tog jezika, koji može dostići jedan stranac, to jest ona osoba kojoj konkretni jezik nije maternji, što je zaista zavidan nivo znanja nekog jezika.

Izuzetno obimna ponuda

Izuzev toga, te činjenice da praktično koji god jezik želite da naučite, možete biti prilično sigurni da ga Škola stranih jezika Akademije Oxford ima u ponudi, jer osim nemačkog, francuskog i engleskog, ponudom su obuhvaćeni i kursevi grčkog i španskog jezika, zatim kursevi švedskog, finskog i norveškog, kao i mnogih drugih stranih jezika, ali i kurs srpskog jezika za strance. Još jedna od prednosti je i ta što praktično vi sami birate da li ćete nastavu pohađati u grupi ili individualno, te da li ćete se odlučiti za opciju pohađanja kursa izabranog stranog jezika na klasičan način, to jest uživo ili na daljinu, odnosno online.

Praktično govoreći, biće vam omogućeno da kurs stranog jezika pohađate i na mestu na kome vam odgovara i na način na koji vam najviše odgovara.

Pažljivo odabrani predavači, gradivo koji je usklađeno sa smernicama koje navodi Zajednički evropski referentni okvir za jezike, savremeno opremljen prostor i mogućnost da nastavu pohađate kako i gde vam odgovara, tek su neke od prednosti koje nudi Škola stranih jezika Akademija Oxford svim zainteresovanima.

Pored svega navedenog, vrlo važan je i podatak da osim klasičnih edukacija, ova obrazovna institucija u ponudi ima i konverzacijske i ubrzane kurseve stranih jezika, kao i poslovne, te specijalizovane kurseve stranih jezika i kurseve stranih jezika za decu, ali i još mnogo drugih vrsta edukacija, koje se organizuju sa ciljem adekvatnog odgovora na potrebe i zahteve svih zainteresovanih.

Ukoliko do sada niste imali uspeha u traženju posla, razmislite o tome da ipak uložite u dodatnu edukaciju, te da steknete zvanično priznati sertifikat o znanju stranog jezika na određenom nivou i na taj način upotpunite svoju radnu biografiju ( CV ), jer će vam to u velikoj meri pomoći da se izdvojite u odnosu na ostale kandidate.

