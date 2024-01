LAKŠE DO POSLA: Stručnjaci: Tržište rada širi se na čak 11 miliona stanovnika, korist i za građane i za privredu!

Uspostavljanje slobodnog tržišta rada, koje će stupiti na snagu 1. marta u zemljama Otvorenog Balkana - Srbiji, Severnoj Makedoniji i Albaniji, izuzetno je značajno kako za privrede tri zemlje, tako i za sve radnike, ocena je stručnjaka.

Ministar informisanja i telekomunikacija Mihajlo Jovanović naveo je da radnicima tri zemlje neće biti potrebne boravišne i radne dozvole.

Jedinstvena baza

foto: Vlada Srbije Printscreen

- Radnici iz Albanije i Severne Makedonije moći će da rade u Srbiji bez administrativnih prepreka, a isto to važi i za naše radnike koji požele da se zaposle u tim zemljama - rekao je Jovanović za RTS.

Naveo je da će svako ko ima nalog na portalu E-uprava moći da aplicira za posao u Albaniji i Severnoj Makedoniji i da će tri zemlje imati jedinstvenu bazu svih slobodnih radnih mesta.

- To će pozitivno uticati na privredni razvoj u Srbiji i fluktuacija zaposlenih biće efikasnija - zaključio je.

Ekonomista Miladin Kovačević ističe da je tržište slobodnog rada najvredniji deo sporazuma Otvoreni Balkan.

foto: Kurir

- Na taj način tržište rada se širi na teritoriju koja obuhvata oko 11 miliona stanovnika, što je već ozbiljno tržište rada. Za ljude koji žive u ovim zemljama to znači da će imati pristup poslovima, konkursima i projektima na bilo kom poslu u bilo kojoj oblasti na celoj teritoriji ovih zemalja. Istovremeno, za Srbiju je takođe veliki značaj jer je pred nama jedan ogroman i ozbiljan investicioni projekat koji će trajati godinama, a o kom je predsednik Aleksandar Vučić govorio. To su stotine i stotine projekata na kojima će biti angažovane razne kompanije, a svima nedostaje radna snaga, bilo da je reč o inženjerskim strukama, domenu finansija ili pak menadžerskim strukama. Prosto, radna snaga je postala oskudan resurs i ovo je izuzetno bitan doprinos imajući to u vidu - naglasio je Kovačević za Kurir.

Značajno

I bivši dugogodišnji predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković za Kurir je naveo da ovaj dogovor, koji je konkretizacija ideja u okviru sporazuma Open Balkan, ima svu podršku poslodavaca, za koje je ovo dobra vest.

foto: Kurir tv

- Od samog početka smo rekli da je to dobra ideja jer će ta radna snaga, ako bude dolazila ovde u Srbiju, biti pogodnija od recimo one koja dolazi iz Nepala, Kazahstana itd., jer je njihov mentalitet sličniji, a tu je i blizina mesta odakle dolaze, i sve to će pozitivno uticati na naše tržište rada. I Unija poslodavaca je još ranije dala izuzetno pozitivno mišljenje za ovu ideju - kazao je Atanacković za Kurir.

Predsednik PKS Marko Čadež Dobra vest za više od 50 odsto kompanija Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež ocenio je da je uspostavljanje slobodnog tržišta rada izuzetno važno, imajući u vidu to da više od polovine kompanija u Srbiji i Severnoj Makedoniji ima problem s radnom snagom. Napomenuo je da je od posebnog značaja potpisivanje sporazuma zbog predstojeće poljoprivredne sezone u Srbiji i turističke sezone u Albaniji. - Studenti će moći da rade preko leta na moru i zaradiće novac - kazao je Čadež za TV Pink.