IT SEKTOR OČEKUJE DALJI RAST PLATA: Sada je pravi trenutak da započnete IT karijeru

Istraživanje koje sažima odgovore ključnih donosilaca odluka iz 120 domaćih IT kompanija pokazuje da sve zaposlene u našem IT sektoru očekuju lepi dobici:

U više od polovine kompanija (53%) planira se povećanje plata od 10% u ovoj godini, 28% njih smatra da će povećanja iznositi i više od 10%, dok 3% kompanija planira rast od preko 20%.

Dakle, očekuje se da plate u IT sektoru nastave da rastu. Pored toga, ono što posao u ovoj oblasti čini dodatno primamljivim jesu i mnoge druge beneficije, poput dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, koje uživa čak 71% zaposlenih, mogućnost rada od kuće, što koristi gotovo 90% IT-jevaca, fleksibilnog radnog vremena, u kome uživa 66% zaposlenih, kao i pristupi različitim programima vežbanja i opuštanja.

Pred IT sektorom lepa perspektiva

Treba dodati i to da se IT sektor nalazi pred novom fazom rasta. Naime, prošlogodišnji bum koji su veštačka inteligencija i mašinsko učenje napravili u brojnim industrijama, od automobilske do medicinske, dovode do sve veće potražnje za stručnjacima u ovoj oblasti: prema relevantnim očekivanjima, u narednih pet godina najtraženija bi trebalo da budu zanimanja koja se tiču rada sa AI-jem i ML-om.

Sve ovo govori da je sada pravo vreme za sticanje IT znanja i veština, a da je zaista tako potvrđuju i vesti sa ITAcademy, najpopularnije IT škole u ovom delu Evrope:

Naime, iz ove ustanove poručuju da je trenutno u toku upis generacije 2024/25. i da najbrže polaznike koji se prijave do 15. marta očekuje preko 40% popusta i dodatna besplatna obuka za najmoćnije AI alate – ChatGPT i Midjourney.

Ovo je vaša prilika da po najpovoljnijim uslovima obezbedite školovanje koje će vam doneti znanja i veštine budućnosti. Zauzmite svoje mesto na vreme.

Šta se traži na konkursima za IT poslove

Da biste postali deo IT sveta, neophodno je da steknete kvalitetno obrazovanje i dobro se pripremite za buduće zanimanje.

Pored revnosnog učenja, da biste započeli uspešnu IT karijeru, morate da steknete i dodatne poslovne veštine, kao i da svoje znanje umete da primenite u praksi.

Odličan dokaz da imate upravo takve veštine jeste i posedovanje priznatih međunarodnih sertifikata velikih internacionalnih IT kompanija i organizacija kao što su Microsoft, Zend, Adobe, Oracle, Autodesk, CompTIA, Linux Professional Institute, Certiport, Python Institute, CIW, ICM, ISTQB, Unity i dr. Kombinacijom ovakvih znanja i sertifikata izdvojićete se od konkurenata i biti korak bliže novom poslu u odnosu na njih.

foto: Promo

Ukoliko ste apsolutni početnik, u IT možete ući za manje od godinu dana

Ono što je dobra vest za sve koji još nisu odlučili čime žele da se bave, ali i za one koji bi da promene karijeru, jeste to da se do najtraženijih veština današnjice dolazi relativno brzo. Prema dosadašnjem iskustvu, do znanja koja su vam neophodna za pronalaženje prvog posla u oblasti IT-ja potrebno vam je svega nešto manje od godinu dana, pod uslovom da nađete kvalitetnu školu.

U Srbiji se kao lider u edukaciji budućih IT stručnjaka u našem regionu izdvaja ITAcademy. Strukturiran program, koji ne traje duže od godinu dana, posvećeni predavači, koji će vam biti podrška tokom učenja, i rad na realnim projektima – garancija su da ćete do posla doći već tokom školovanja ili veoma brzo po njegovom završetku. Uz to, šanse za uspeh su veće ukoliko ih potražite u oblastima kao što su programiranje, administracija, dizajn i multimedija, 3D dizajn i CAD, IT poslovanje ili razvoj mobilnih aplikacija.

Osim što predstavlja sjajno mesto za sticanje IT znanja, ITAcademy vas u potpunosti priprema za dobijanje prvog posla i izgradnju karijere kroz brojne pogodnosti i resurse. Tako njeni polaznici, uz kompletno jednogodišnje školovanje, koje mogu pratiti u učionicama ili onlajn, dobijaju i besplatno usavršavanje engleskog i nemačkog jezika za rad u inostranstvu, mogućnost obavljanja stručne prakse odmah po završetku školovanja, 100 besplatnih sati u IT habovima, kao i povezivanje sa preko 300 regionalnih kompanija, koje preko Centra za razvoj karijere tragaju za novim IT stručnjacima.

Upis budućih IT stručnjaka u generaciju 2024/25. je počeo!

Ukoliko ste spremni da odvojite samo godinu dana i uložite u svoje znanje, vrata ka odlično plaćenom poslu u IT-ju širom su vam otvorena. Trenutak je bolji nego ikada pre!

Na ITAcademy je otvoren upis nove generacije polaznika po najpovoljnijim cenama, pa buduće IT stručnjake koji do 15. marta odluče da započnu školovanje očekuje i značajna ušteda, koja iznosi čak više od 40%, uz dodatni ChatGPT i Midjourney kurs, na kome će steći znanja za najtraženije poslove u narednih pet godina.

Da saznate kako najlakše možete pokrenuti svoju IT karijeru, idite na ovaj link.

Promo