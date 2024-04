ŽENE U IT SEKTORU: Srbija postala jedan od lidera u Evropi po procentu ženskih programera

Iako se IT industrija doživljava pretežno kao muški posao, zanimljiv je podatak da su u prvim decenijama računarstva među najvažnijim programerima bile upravo žene. Grejs Hoper, Evelin Bojd Granvil i Margaret Hamilton su 50-ih i 60-ih godina bile žene pionirke u ovoj oblasti.

Međutim, iako na svetskom nivou više žena završava fakultete, svet računarstva i dalje pretežno pripada muškarcima. Porast broja žena u IT sektoru se odvija polako ali sigurno, čemu znatno doprinosi vladajuća klima rodne ravnopravnosti, kao i benefiti koje ova profesija sa sobom nosi.

Zašto je IT industrija dobar izbor za žene?

Evo i 5 glavnih razloga zašto bi žene mogle da razmišljaju o IT karijeri:

Širok spektar poslova unutar industrije: IT sektor nudi brojne karijerne mogućnosti: od programiranja i razvoja softvera, preko upravljanja projektima i dizajna korisničkog iskustva do sajbersigurnosti i sl. Ovo čini IT industriju dodatno privlačnom zbog velikih šansi po pitanju izbora i promena, što je važno za emancipaciju žene.

Visok potencijal za napredovanje: IT sektor je poznat po brzom napretku i mogućnostima za razvoj karijere. Žene koje se odluče za karijeru u IT sektoru imaju priliku da realnim trudom postignu visoke pozicije unutar kompanije u kojoj rade, jer sa adekvatnim obrazovanjem, iskustvom i stručnim usavršavanjem, mogućnosti za napredovanje su veoma izvesne.

Finansijska stabilnost i prihodi: Poslovi u IT sektoru često nude atraktivne finansijske pakete i visoke plate, stoga žene koje se odluče za ovu oblast imaju priliku da ostvare stabilan prihod i obezbede materijalnu nezavisnost.

Fleksibilnost i rad na daljinu: IT sektor je poznat po fleksibilnim radnim uslovima, što omogućava ženama da bolje usklade svoju profesionalnu karijeru sa privatnim životom. Rad na daljinu sve više postaje standardna praksa u mnogim IT kompanijama, pružajući ženama mogućnost da rade od kuće ili putem interneta.

Društveni uticaj: Žene u IT industriji, pored materijalne sigurnosti, dobijaju priliku da se svojim primerom zalažu i bore za promociju žena u tehnološkim industrijama. Kroz različite inicijative, udruženja i mentorstvo, žene mogu učiniti mnogo u pružanju podrške i inspirisanju drugih žena u IT-ju.

Odnos žena i muškaraca u IT industriji: Srbija VS Evropa

U domaćoj IT industriji prošle godine je bilo zaposleno čak 125.000 osoba, od čega je 45.800 žena. To čini ukupno 36,6% radne snage u ovoj industriji i vodi se kao visok procenat, budući da je u Evropi broj žena u ovom poslu 32,8%.

Tendencija rasta u Srbiji još uvek traje, jer je u prethodnih pet godina broj sa 37.200 skočio na 46.000 (23%). Centar ovog sektora je Beograd (27.000), a zabeležen je skok i u Nišu.

Kako bi se odnos muškaraca i žena u IT industriji izjednačio na svetskom nivou, vodeće globalne kompanije vredno rade na promociji. Tako su Majkrosoft i Amazon došli do 30, odnosno zavidnih 45% ženske populacije u svojim kompanijama.

Kako da uhvatite ovaj trend u Srbiji: Postani IT-jevka/IT-jevac već za 12 meseci

Za IT sektor je posebno važno to što su upravo u okviru ove industrije najtraženija zanimanja u svetu i što je ceo svet jedno dostupno tržište. Ovo dodatno potkrepljuje činjenica da je 2023. domaći izvoz od ITK tehnologija bio čak 3.5 milijardi evra.

Ukoliko vam svi ovi benefiti zvuče atraktivno, važno je da znate da takav profesionalni život nije daleko. Pružamo vam priliku da se aktivirate i da za 12 meseci steknete sertifikat iz željene IT oblasti koja će vam omogućiti zavidnu finansijsku stabilnost.

Jedna od prestižnih institucija za sticanje znanja iz IT sfere je svakako ITAcademy. Na ITAcademy, za manje od godinu dana možete steći sva neophodna znanja iz 6 perspektivnih IT oblasti: programiranja, dizajna, administracije, 3D dizajna, IT biznisa i razvoja mobilnih aplikacija.

Bilo da ste muškog ili ženskog pola, preko ITAcademy na kraju školovanja dobijate mogućnost da potpuno besplatno steknete međunarodno priznate sertifikate koji vam mogu doneti sve gore spomenute benefite.

Zato, posetite ovu stranicu i izaberite program koji će od vas stvoriti svetski traženog IT stručnjaka!

