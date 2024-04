Učenik ITHS-a osmislio i realizovao čak tri projekta, među kojima je i najjeftiniji prečišćivač vazduha

Srednja škola za informacione tehnologije – ITHS radi po nastavnom planu i programu koji je akreditovalo Ministarstvo prosvete, a školski kompleks se nalazi u moderno opremljenom Tehnološkom centru Comtrade.

U školi su tableti, aplikacije i elektronske interaktivne table obavezna nastavna sredstva, dok su prezentacije koje se realizuju pomoću projektora, korišćenje računara u učionici, onlajn-komunikacija sa profesorima i prosleđivanje materijala putem elektronske pošte redovne nastavne aktivnosti.

Tokom četvorogodišnjeg školovanja učenici ITHS-a stiču moderno obrazovanje koje omogućava zaposlenje odmah po završetku škole, ali i prohodnost na sve tehničke i prirodno-matematičke fakultete u Srbiji i inostranstvu.

Sve ovo čini školovanje u ITHS-u potpuno drugačijim od svega na šta smo navikli.

Mesto koje stvara buduće IT lidere

U Projektnom centru Srednje škole za informacione tehnologije – ITHS nastao je pravi mali tehnološki raj za sve učenike željne praktičnog iskustva. Pod vođstvom profesorke Andrijane Vasić učenici poput Viktora Lakčevića (II-3) imaju priliku da pretvore svoje ideje u stvarnost. Viktor je za kratko vreme uspeo da realizuje tri inovativna projekta uz podršku profesorke Vasić. Osmislio je cenovno pristupačniji prečišćivač vazduha, koristeći 3D štampač za kućište, HEPA filtere i ventilator, te ga mogu nabaviti svi oni kojima su skuplji uređaji nedostupni. Viktor je razvio i pametnu meteorostanicu koja prati temperaturu, vlažnost, pritisak i kvalitet vazduha, pomažući korisnicima da upravljaju prečišćivačem na efikasan način. Ova stanica, opremljena solarnim panelom, lako se koristi putem aplikacije na računaru ili laptopu. „Na ideju da napravimo prečišćivač vazduha smo došli jer smo videli da su prečišćivači vazduha preskupi, ali i da postoji problem zagađenosti vazduha. Ovaj projekat je povezan sa drugim projektom – meteorostanicom – jer nam upravo ona govori o zagađenosti vazduha i kada moramo uključiti prečišćivač”, istakao je Viktor. Treći projekat je bio uređaj za pametno praćenje otkucaja srca, koji pacijentima olakšava praćenje zdravstvenih parametara. EKG omogućava precizno merenje, a podaci se automatski šalju na odredište po izboru korisnika, što je posebno korisno za redovne lekarske provere. Ovi projekti su primer kako se u Projektnom centru ITHS-a stiče praktično znanje kroz stvaranje rešenja koja imaju stvarnu primenu u svakodnevnom životu. Viktor i njegova mentorka Andrijana Vasić su ponos cele škole, jer su svojim radom olakšali živote mnogima i pokazali snagu tehnološke inovacije u obrazovanju. foto: Tim Edukacija

Upis prave škole najbolja investicija u budućnost

Učenje u ITHS-u mnogo je efikasnije zahvaljujući upotrebi savremenih tehnologija. Učenici Srednje škole za informacione tehnologije prvi su u Srbiji koji su dobili e-learning platformu za učenje, na kojoj im je 24 sata dostupan sav materijal sa nastave. Mogu da pogledaju prezentacije, imaju uvid u domaće zadatke koje treba da urade, znaju raspored časova, kabineta, koliko su prisutni na nastavi i koje ocene imaju, dakle, sve što je neophodno za odgovornost i uspeh jednog učenika.

Većini je poznato da su IT zanimanja među najplaćenijim svuda na planeti, pa i kod nas, a IT veštine su postale nezaobilazan faktor i u mnogim drugim oblastima, tako da danas gotovo da ne postoji posao koji ne uključuje osnovna znanja iz IT-ja.

I ove godine je Srednja škola za informacione tehnologije – ITHS u Beogradu među najtraženijim IT školama u regionu. Roditelji i učenici su prepoznali ITHS kao pravi izbor za kvalitetno obrazovanje budućih IT lidera, pa je zbog velikog interesovanja otvoreno novo IT odeljenje.

Ako svom detetu želite da obezbedite mesto u najmodernijoj IT srednjoj školi u Srbiji, prijavite se na vreme preko sajta iths.edu.rs.

Tim Edukacija