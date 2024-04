ZBOG OVOGA JE SRBIJA IDEALNA DESTINACIJA ZA RAZVOJ LETEĆEG TAKSIJA: Vojinović objasnio šta je leteći auto i čemu može da služi!

HALO TAKSI, MOŽE LET

Leteći taksiji su spremni da se iz naučne fantastike presele u stvarnost vrlo brzo. Ujedinjeni Arapski Emirati su najavili da će komercijalizovati ovu uslugu do 2026.

Naručili su više od 100 ovih letilica od holandske kompanije PAL-V. Tako će Dubai i Abu Dabi biti prvi gradovi na svetu koji će prevoziti svoje stanovnike do destinacija koje su udaljenije od aerodroma, a do kojih se ne može stići komercijalnim ili privatnim letovima. Upravo je u Dubajiu 2022. godine, najveća azijska kompanija za leteće automobile XPENG X2 predstavila svoj model i izvela prvi let.

Građani Srbije bi demonstraciju letećeg taksija mogli da vide 2027. godine na svetskoj izložbi "Ekspo". Predsednik Aleksandar Vučić je ovo najavio i rekao da se o tome razgovara sa tri kompanije, jednom kineskom i dve evropske.

Većina proizvođača na tržištu trenutno pravi modele koji podsećaju na mlazanjak i imaju pričvršćena krila sa strane ili velike rotore slične helikopterima. Neki najavljuju da će se njihovi leteći automobil ili leteći taksi koristiti i za vožnju po drumu i za letenje. Pojedini stručnjaci smatraju da je takva letilica, koja je u isto vreme auto koji može učestvovati u vazdušnom i drumskom saobraćaju, utopija.

Utopija ili realnost?

Kako za "Novosti" kaže Petar Vojinović, urednik specijalizovanog portala za vazduhoplovsto "Tango siks", taj koncept pretvaranja letilice u auto je nemoguć za komercijalnu upotrebu. On objašnjava da tehnološki i mehanički nije problem da se napravi, ali da to regulatorno ne može da se spoji i da ispuni stroge zahteve koji se tiču bezbednosti.

- Termini "leteći taksi" i "leteći automobili" su marketinški i pogrešno definišu letilicu - navodi Vojinović.

- Zapravo se radi se o novom inovativnom segmentu civilne vazduhoplovne industrije. To su letilice sa vertikalnim poletanjem i sletanjem na električni pogon (eVTOL), kao helikopteri. Najverovatnije i najrealnije je da će najveću upotrebu imati kao alternativa helikopteru, za transport između bliskih gradova, do turističkih destinacija i kao atrakcija.

Manje verovatna primena, kako dodaje, su medicinski i kargo prevoz. On ističe da je cilj da ova letilica u komercijalnoj upotrebi bude jeftinija nego helikopter i da ima nižu cenu putničke karte, a time i realniji potencijal za neko veće kapitalno ulaganje.

Govoreći koliko je realno da se takva letilica pojavi u Srbiji za "Ekspo", on ističe da je to upravo prava prilika za predstavljanje "letećeg taksija". On očekuje da će u našoj zemlji jedan ili više proizvođača prikazati demo-letove.

- To planira da uradi i Japan - navodi Vojinović.

- Kineski proizvođač eVTOL letilica Autoflight je pre nekoliko dana prodao svoj prvi "leteći taksi" japanskoj kompaniji koja će promovisati ovaj koncept na "Ekspu" u Osaki 2025. Radi se kao deo "Ekspo" programa koji je futuristički, razvojni, a tu se uklapa i ova inovativna vazduhoplovna industrija.

On smatra da nije nemoguća ideja da se nakon demonstracija ovih letilica na "Ekspu" 2027, Srbija promoviše kao idealna destinacija za njihov razvoj. Kako ukazuje, naša zemlja nije članica evropskog vazduhoplovanog regulatora EASA, a to znači da brže od njih može razviti sopstvene regulatorne zahteve.

BEZBEDNOST GLAVNI IZAZOV Ključ urbanog transporta Prema rečima Filipa Mitrovića, stručnjaka za elektromobilnost, neki modeli letećih automobila, kao što je Samson Switchblade biće dostupni već 2025. godine, što nagoveštava revolucionarnu promenu u vazdušnom transportu. - Na primer, u Sjedinjenim Američkim Državama tržište letećih automobila je već sada vredno više desetina miliona dolara, a očekuje se da će nastaviti da raste u narednim godinama - ističe Mitrović. - Veruje se da će se, uz razvoj tehnologija i smanjenje troškova, ovi napredni načini transporta učiniti dostupnijim široj populaciji. Ključni izazovi poput infrastrukture, regulative, sigurnosti i ekološke održivosti i dalje stoje kao prepreke koje treba prevazići, ali uz stalna ulaganja i inovacije, leteći automobili bi mogli postati ključni deo naše budućnosti u urbanom transportu.

- Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije ima tri godine do "Ekspa" - kaže naš sagovornik.

Regulatorni okvir

- To je idealan trenutak da pripremi i regulatorni okvir koji bi uz dodatne subvencije, kompanijama dao mogućnost da naprave koncept poslovanja, kao što su letovi između Beograda i Zlatibora, Kopaonika i drugih turističkih destinacija.

Kako ističe, za ove letelice ključni su regulatnorni izazovi, odnosno da su bezbedni za komercijalnu upotrebu. Najavljivano je da će leteći taksi biti glavna atrakcija ove godine na Olimpijadi u Parizu koja se održava krajem jula i početkom avgusta. Međutim, kao Vojinović kaže, do tada nemački Volocopter neće uspeti da dobije regulatorne dozvole.

