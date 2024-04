NOVO u Savremenoj gimnaziji: otvoren upis na IT smer 2024/25.

Sve osmake koji su zainteresovani za tehnologiju i računare i koji već razmišljaju o budućoj karijeri obradovaće vest da je Savremena gimnazija otvorila upis u novo IT odeljenje.

Kombinujući opšti gimnazijski nastavni plan sa stručnim IT predmetima, Savremena gimnazija obezbedila je budućim prvacima mogućnost da svoju strast pretvore u vrhunske veštine koje se traže u savremenom svetu.

Preko 850.000 novih IT prilika svake godine: Investicija za uspešnu budućnost

IT sektor nastavlja da dominira kao jedno od najbrže rastućih profesionalnih polja. Svake godine, sektor nudi prilike za više od 850.000 novih stručnjaka. Posebno uzbudljivo polje unutar IT sektora jeste veštačka inteligencija (AI), koja otvara more novih mogućnosti za inovacije i efikasnost. Ova evolucija zahteva stručnjake koji nisu samo tehnički vešti, već su i sposobni za inovativno razmišljanje, te brzu adaptaciju na promene. Globalna potreba za IT stručnjacima kontinuirano raste, sa predviđanjem da će do 2030. godine potražnja za ovim zanimanjima narasti za dodatnih 22%.

U skladu s dinamičnim razvojem tehnološkog sektora i jasnim pokazateljima da mladi pokazuju sve veće interesovanje za informacione tehnologije, Savremena gimnazija je odlučila da otvori novo odeljenje.

Prema studiji Svetskog ekonomskog foruma, 65% dece koja danas počinju školovanje radiće u poslovima koji još ne postoje, što naglašava važnost obrazovanja koje predviđa buduće tržišne trendove i tehnološke inovacije. IT smer u Savremenoj gimnaziji je dizajniran da pripremi učenike kako tehnički, tako i u pogledu sposobnosti prilagođavanja koje su ključne za uspeh u brzo promenljivom tehnološkom pejzažu.

Analize pokazuju da programeri u Srbiji mogu zaraditi do 7.500 evra mesečno, a plate u IT sektoru su tri puta veće od prosečnih u drugim industrijama. Ulaganje u specijalizovano obrazovanje nudi sigurnost za uspešnu budućnost vašeg deteta. Studija Svetskog ekonomskog foruma navodi da će 65% dece koja danas počinju školovanje raditi na poslovima koji još ne postoje, što naglašava važnost obrazovanja koje se prilagođava promenama. IT smer Savremene gimnazije priprema učenike tehnički i razvija sposobnost prilagođavanja, ključnu za uspeh u promenljivom tehnološkom svetu koji zahteva inovativno razmišljanje, brzu adaptaciju na nove tehnologije i sposobnost rešavanja složenih problema.

foto: Tim Edukacija

IT usmerenje uz široko gimnazijsko obrazovanje: Nacionalni ili Kombinovani Cambridge IT program za internacionalne mogućnosti

IT smer Savremene gimnazije predstavlja jedinstvenu kombinaciju specijalizovanih IT veština i bogatog gimnazijskog obrazovanja. Zvanično je akreditovan Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Cambridge univerziteta, ispunjavajući najviše standarde za izvođenje IT nastave.

Savremena gimnazija smeštena je u samom srcu prestonice, u Beograđanki, i sa pravom nosi naziv Future-Ready School. Predstavlja najsavremeniju Cambridge gimnaziju u regionu, koja objedinjuje primenu najnovije tehnologije u interaktivnom učenju i svetski ugled Cambridge diplome, koji olakšava učenicima upis na prestižne univerzitete.

Na raspolaganju vam je Nacionalni ili Kombinovani Cambridge IT program na srpskom ili srpskom i engleskom jeziku koji otvara put za internacionalni nastavak školovanja.

Osim stručnih znanja iz oblasti informacionih tehnologija, učenici se osposobljavaju i u drugim disciplinama koje razvijaju kritičko mišljenje, komunikacione sposobnosti i široko opšte znanje. Kombinacijom gimnazijskih predmeta sa stučnim predmetima iz sfere dizajna, programiranja, veštačke inteligencije i drugih, učenicima se obezbeđuje još širi spektar mogućnosti u pogledu daljeg obrazovanja i građenja karijere.

Broj mesta u IT odeljenju Savremene je strogo ograničen ― prijavite se što pre ukoliko ste zainteresovani

U svetu koji se neprestano menja, ključ uspeha leži u pravovremenom obrazovanju i sticanju relevantnih veština. Ne dozvolite da vaše dete zaostane u trci za znanjem koje otvara vrata najtraženijih karijera u tehnologiji.

Broj mesta na novom IT smeru u Savremenoj je ograničen kako bi kvalitet i potpuna posvećenost bili zagaranotvani.

Postanite deo programa koji preobražava interesovanje za tehnologiju u stvarne karijere, pružajući učenicima ne samo opšte široko obrazovanje i znanje, već i praktične IT veštine potrebne za uspeh u svetu koji se brzo menja.

Prijavite se sada i rezervišite svom detetu mesto među budućim liderima u IT industriji.

Tim Edukacija