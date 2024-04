DANAS OBLAČNO I KIŠOVITO VREME, A PADAĆE I SNEG! Meteo alarm upaljen samo u jednom delu Srbije, a za vikend TOTALNI PREOKRET

U Srbiji će danas biti uglavnom oblačno i mestimično kišovito vreme.

Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije biće umereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima. U ostalim krajevima kratkotrajna kiša će biti retka pojava, a uz oblačnost biće i sunčanih intervala. Na visokim planinama padaće sneg. Uveče i u toku noći u svim krajevima sledi razvedravanje. Duvaće slab do umeren, severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od dva na severozapadu Vojvodine do 10 stepeni u Negotinskoj Krajini. Najviša temperatura biće od 12 na jugoistoku Srbije do 16 stepeni u Vojvodini.

foto: RHMZ Printscreen

U Beogradu će jutro biti oblačno, ali suvo, a sunčani intervali će biti češći u drugom delu dana. Najniža temperatura biće od četiri do šest, a najviša oko 14 stepeni.

Biometeorološka prognoza Osobama sa srčanim obolјenjima i astmatičarima se savetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Glavobolјa i promenlјivo raspoloženje su mogući kod meteoropata. U saobraćaju je neophodan povećan oprez.

Prema najnovijoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas u Bačkoj, a sutra lokalno i u ostatku Srbije slab prizemni jutarnji mraz, zboig čega je u ovom delu Srbije na snazi žuti meteo alarm.

foto: RHMZ Printscreen

Za vikend se očekuje osetni porast temperatura - maksimalne vrednosti u subotu biće od 21 do 23 stepena, a u nedelјu i u prvoj polovini naredne sedmice (28.04 - 02.05.) od 24 do 29 stepeni. U Podunavlјu, Pomoravlјu i Vojvodini počeće da duva umeren i jak južni i jugoistočni vetar (košava).

Detaljna prognoza za naredna tri dana dana

Petak

Ujutro lokalna pojava slabog prizemnog mraza. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a samo u brdsko-planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 1 do 7 stepeni a najviša od 16 do 20 stepeni.

Subota

Pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 10 stepeni, a najviša od 21 do 23 stepena.

Nedelja

Pretežno sunčano i osetno toplije. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 27 stepeni.

Prognoza vremena do 3. maja

Pretežno sunčano i toplo, u košavskom području vetrovito. Od 2. maja uz lokalni razvoj oblačnosti pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.