FENOMEN NESTOROVIĆ! Prekaljeni analitičari zatečeni, Boško Jakšić zaprepašćen: Neko ko se tamo kliberio pravi politički uspeh?!

BEOGRAD - Zaista moram da priznam da sam zaprepašćen, da nekoga ko se tamo kliberio i pričao da je najsmešniji virus koji je pokosio milione ljudi u svetu, bez političke pozadine, pravi politički uspeh. Ovo nije izbor za akademiju medicinskih nauka, pa da ga ljudi izaberu na osnovu njegovih kvaliteta kao pulmologa. Nego, ulazak u političku arenu, zaista ne razumem - rekao je ugledni novinar Boško Jakšić na najveće iznenađenjejučerašnjih izbora oličeno u Branimiru Nestoroviću, lekaru u penziji, i političkom novajliji.

Jakšić je uz brojne analitičare gostovao u izbornoj noći Kurir televizije - Specijalnoj emisiji "Srbija bira 2023" koja je emitovana iz našeg studija, sinoć po zatvaranju birališta.

Potom se osvrnuo na Zavetnike i Dveri, te je rekao da je to ozbiljna politička formacija.

foto: Kurir Televizija

- Zavetnici i Dveri su jedna ozbiljna politička formacija, sa kojom ne moram da se slažem, ali predstavljaju autentičan deo biračkog tela. Da oni ne uđu u parlament, a uđe dr Nestorović, to govori o neozibljnosti naših birača, to je za vrstu drugog posmatranja, ali mi to deluje nelogično - naveo je Jakšić.

"Vrlo čudna situacija": Nestorović, najveće iznenađenje izbora

Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije, je komentarisao pristigle rezultate, pa je rekao šta je bilo najveće iznenađenje:

- To je definitivno Nestorović jer je to partija koja nije ni postojala, odnosno okupljanje ljudi u kratkom roku. Krenuli su kroz alternativne medije, vrlo čudna situacija, nekoliko kolega analitičara se uključilo uz Nestorovića, i evo koliko dobar rezultat su napravili. To je sada faktor koji je nezamenljiv u kombinacijama gradske vlasti. Doduše, to može lako da se pretoči i na republički nivo. Možda budu deo vlasti, nije nemoguće. Ako govorimo o Srbiji, mislim da je očekivana pobeda SNS-a, ali ovakva baš i ne. Ovo je velika pobeda stabilnosti, daljeg napretka, cele ideje, prethodnih rezultata... To je dobar odgovor na budućnost Srbije, mislim da naš narod dobro procenjuje.

Aleksandar Gajović, književnik i publicista konstatovao je da nije bilo posebnih iznenađenja osim u dva slučaja:

- Ove izbore smatra, a tako sam i ranije govorio kao potpuno nepotrebne. Jedina dilema jeste oko Beograda. Videćemo na koju stranu će povući taj jezičak vage. Za mene nije bilo nikakvog iznenađenja osim u dva slučaja. To je stranka dr Nestorovića na koju nisam ranije obraćao mnogo pažnje i svakako jedno razočaranje, a to je SPS. Mislimo sam da će oni doći do dvocifrenog rezultata. Sve ovo ostalo je bilo predvidljivo. Pokazala se jedna vitalnost opozicije koja će u narednom periodu verovatno imati dosta pritužbi, što je uobičajeno, bar kada su u pitanju izbori u Srbiji - rekao je Gajović.

A šta kažu Nestorovićevi? "Svi nas sada pitaju za koalicije" - Svi nas sada pitaju za koalicije. Mi smo srećni jer smo napravili jedan podvig. Pre 40 dana krenuli smo ni od čega. Rekli smo samo da nećemo da budemo kao druge partije. Hteli smo da pokažemo da možemo na taj način i da budemo samo mi, mi. To je uspeh - rekao je sinoć Aleksandar Pavić obrativši se iz štaba izborne liste „Mi glas iz naroda".

02:58 Branimir Nestorović reagovao na prelaženje cenzusa njegove liste.

Kurir.rs