Šibenik je bio prijatan grad, ušuškan između prirodne zatvorene luke i brda pokrivenih borovom šumom. Pamtim to osećanje slobode u igri napolju. Ulica u kojoj su mama i tata kao lekari dobili stan bila je blizu ulice u kojoj je živeo Arsen Dedić . Sećam se njegovih koncerata u bašti hotela "Krka". Bili smo svi ponosni što imamo tri čuvena pevača iz našeg grada i stalno je bila diskusija koji je najbolji, Arsen, Vice (Vukov) ili Mišo (Kovač) . Nikad nisam bila u dilemi, za mene je Arsen vazda bio najbolji. Dražena i Acu Petrovića sam poznavala preko mog oca, koji me vodio na košarkaške utakmice. I oni su bili zvezde u Šibeniku.

Bila sam veoma odgovorno dete, škola mi je dobro išla. Nisam baš volela matematiku i fiziku, i moja mama je to sa mnom predano vežbala, ali ostale predmete sam rado učila. "Uči, lepo je znanje", govorila mi je mama i zaista sam volela da saznajem. Volela sam da čitam. U kući su roditelji često bili za knjigom, bilo da se radilo o stručnim medicinskim knjigama ili beletristici. Tata bi nam uveče čitao naglas. Volela sam kada čita pesme Jesenjina, Dučića, Rakića, Ujevića, Vojislava Ilića. Nisam tada ni sanjala da ću se udati za Ilićevog praunuka Aleksandra Ivića. Čitali smo i odlomke iz Biblije i to je bila moja veronauka.

Kada rastete u kući sa dvoje lekara i tome pridodate da je i moj stric Srđan bio lekar, medicina je sveprisutna i ne možete je ne voleti. Kao devojčicu me zanimala arheologija i čak sam išla i s grupom arheologa na iskopavanja. Volela sam i more i podmorski svet, da ronim i otkrivam svet koji je skriven ispod tog plavog prostranstva. Bila sam opčinjena emisijama Žaka Kustoa o istraživanju podmorja.

U Zagrebu sam doživela emotivna i profesionalna ostvarenja. Volela sam studije medicine, naročito kad smo počeli s vežbama na klinici i pacijentima. Uvek me više zanimala praktična medicina od fundamentalnih nauka. Rodila sam dvoje dece, završila specijalizaciju, magistrirala. Godine 1990. atmosfera se jako promenila. Počelo je otvoreno iskazivanje netrpeljivosti prema Srbima. Uvrede, potpisivanje lojalnosti (što sam naravno odbila kao poniženje), pa na kraju i fizički napad uverili su me da iz mog rodnog Zagreba treba da odem. Imala sam mogućnost da odem u Trst, jer sam sarađivala s tršćanskim psihoterapeutima, ali sam se odlučila za Beograd. Mislila sam da treba da idem tamo gde je moj narod i da delim sudbinu, ma kakva bila. U Trstu bih bila stranac, jer sam doživela da me u Zagrebu, gde sam rođena, tretiraju kao stranca, a najekstremniji kao neprijatelja.

U poslednjih nekoliko godina zadesile su me dve tragedije. Umro mi je suprug. I umro mi je sin. Moj muž je dugo bolovao, na kraju se i mučio i razum mi je govorio da sam imala dovoljno vremena da se pripremim za njegov odlazak. Ipak, nisam bila spremna. Pre nego što će pasti u agoniju, koja je trajala nekoliko sati, rekao mi je: "Volim te." I to je poslednje što je izgovorio.

Umro je u svom krevetu, u kući, svom sinu i meni na rukama. Pozvala sam njegove ćerke. Zajedno smo ga spremili za putovanje u večnost i zapalili mu sveću. Tek kasnije sam videla koliko nisam prihvatala da je kraj, pošto nisam imala spremnu sveću i odjednom nisam mogla da se setim gde držim sveće. Desilo se to 27. decembra u tri sata noću. Kad smo spremili i obukli mog supruga, zagrlili smo se i plakali, moj sin, moje dve pastorke i ja. Onda su se deca povukla u drugu sobu i ostavila su nas dvoje, mog muža i mene, same. Sedela sam najpre na stolici, a onda sam legla pored Aleksandra, koji je bio obučen u košulju i odelo. Uzela sam njegovu ruku, još je bila topla. Pala mi je na pamet misao koju su izgovorili stoici u antičkoj Grčkoj: "Mi smo tu, smrti nema, smrt je tu, nema više nas." Ja sam bila tu i smrt je bila između Aleksandra i mene, u sobi.

Tatu sam videla dva puta kako plače: jednom kad mu je umrla majka, a drugi put kad je dobio vest o smrti prijatelja i kolege psihijatra Srbe Stojiljkovića. Teško mu je palo što je morao da napusti Šibenik, a u Beogradu je mirnije živeo. Poslednji put sam oca videla živog julske večeri 1992. godine, kad me s ćerkom vozio do autobusa koji je polazio za aerodrom Feriheđi u Budimpešti, odakle sam išla u posetu prijateljici Ani Ćosić i njenoj porodici. Pričali smo uz put, a i dok smo na stanici čekali da stigne autobus. Sećam se da smo sedeći na klupi i jeli sladoled. Tata je govorio o pogubnosti državne politike, o sankcijama i mukama koje će nam doneti. Umro je dva dana posle toga, a pošto mu je javljeno da je protiv njega pokrenut sudski postupak sa optužbom da je radio na razbijanju ustavnog poretka Republike Hrvatske, da mu se sudi u odsustvu, jer je u bekstvu, i da ga očekuje kazna od 15 godina strogog zatvora. Tog dana je radio u ordinaciji u Bolnici "Sveti Sava", otišao je posle u NIN da preda tekst svog, rekla bih, testamentarnog odgovora na tu optužbu.

Ne postoji teži i za ljudsku dušu razorniji događaj od gubitka deteta. Niko ne bi trebalo da doživi da hoda iza mrtvačkog sanduka svog deteta i ispraća ga na večni počinak. Moj sin Jovan rođen je 6. marta 1997, istog datuma kad i njegov tata, koji je rođen 1949. godine.Posle carskog reza nisam odmah mogla da se razbudim, pa mi je babica prislonila Jovanov obraščić uz moj obraz. Još i sada mogu da dozovem u sećanje dodir te mekane i nežne kože lica mog malenog sina. Odmah sam došla k sebi i razbudila se. Pamtim da je prvo što sam ugledala bilo bucmasto malo lice, paperjasta nakostrešena kosica i maleni ružičasti dlan koji kao da je protežući se želeo da me pomazi. Od tog prvog dodira do poslednjeg zagrljaja, zahvalna sam za svaki trenutak proveden s njim.



Jovan je isti neodoljiv osmeh i mio pogled koji je imao u detinjstvu sačuvao do kraja. Uz to, lakoću i jednostavnost u pomaganju drugima. Kad je bio uključen u akcije organizacije "Krov nad glavom", s lakoćom je ustajao rano, da primi dežurstvo ispred kuće nekih Roma koje su hteli da isele ili nekih drugih ljudi. On koji je bio noćna ptica i kog sam morala više puta dozivati i izbacivati iz kreveta da stigne u školu ili na fakultet. Zaneseno je branio pravo ljudi na nepovredivost i sigurnost njihovog gnezda. Suprug i ja smo u početku mislili da se on samo igra, i tek kasnije smo spoznali njegovu posvećenost u borbi "za potlačene", kako je govorio.