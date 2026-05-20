Šef odborničke grupe SNS Aleksandar Mirković na današnjoj sednici Narodne skupštine odgovorio je kolegama iz redova opozicije na pokušaj da aktiviste SNS građanima predstave kao huligane, ali je komentarisao i raspisivanje izbora.

- Vrlo brzo i vrlo lako istina ispliva na površinu. Juče su tokom zasedanja pojedini poslanici iz opozicije pričali o nekakvom incidentu na Slaviji i pokušali da predstave predstavnike SNS kao huligane - započeo je Mirković.

- U tom svom izlaganju su govorili da ''to radi Srpska napredna stranka, organizovali ste Ćacilend, napadate ljude zato što lepe nalepnice, zato što su razapeli baner. Evo, to se dešava upravo na Slaviji'' - citirao je objavu blokadera.

Nakon toga, obratio se direktno građanima Srbije i tokom svog obraćanja naglasio da je ovo egzaktan primer manipulacije blokadera, jer je, kako je naveo, istina je sasvim suprotna.

- Poštovani građani, ovo vam je egzaktan primer kako manipulacijom i lažima pokušavaju da izazovu incidente nove i nekakav novi impuls svojim protestima. Istina je sasvim suprotna. Dakle, aktivisti SNS su postavljali štandove i baner ''Srbija pobeđuje'', a onda su im u tom trenutku ovi blokaderi, njihovi sledbenici, napali noževima, teleskopskim palicama, biber sprejom. Tri momka, trojica aktivista iz SNS su završili u Urgentnom centru. Četvoro huligana, od toga dvoje uhapšeno, dvoje pobeglo. To su njihovi blokaderi i njihovi sledbenici, to vam je ta istina koju oni pokušavaju da sakriju optuživajući nas da mi sprovodimo nekakvo nasilje - istakao je Mirković.

Takođe je podsetio i njihove napade na građane na izborni dan.

- Što se tiče napada na izborni dan...pa, oni u njihovim redovima imaju pet poslanika koji su napadali građane koji su izlazili na izbore. Imate dvoje ljudi koji su napadali policiju, postoje zapisnici. Imate ljude koji su pokušavali građane da spreče da glasaju za Srpsku naprednu stranku i danas vam oni ovde glume žrtve.

O raspisivanju parlamentarih izbora

Dotakao se i teme raspisivanja izbora, gde je ogolio opoziciju, navodeći primer za, kako tvrdi, licemerje u njihovim redovima.

- Što se tiče raspisivanja izbora, kako brzo dođosmo od toga - hoće Aleksandar Vučić da nas uhvati na prevaru, dok je holidej ispisaće izbore 12. jula, do toga - plašite se da raspišete izbore? Neverovatna je količina licemerja i kontradiktornosti u vašim redovima. Ali, da, u pravu ste, vreme je vama isteklo. Približava se taj dana kada će vas u tim klupama zameniti oni blokaderi koje ste do juče pljuvali - zaljučio je Mirković.