Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović izjavila je da će sledeće nedelje biti zakazana sednica Odbora na kojoj će poslanici imati priliku da razgovaraju o slučaju pucnjave na Senjaku, ali u onoj meri u kojoj to nikako neće ugroziti istragu koja je u toku.

Paunović je, odgovarajući na primedbe opozicije tokom rasprave o izmenama seta izbornih zakona na račun policije i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića u vezi sa slučajem na Senjaku, rekla da želi da demantuje sve, kako je istakla, neistine i jeftine napade na Dačića i SPS, čiji je lider.

- Ivica Dačić je, za razliku od njegovih kritičara, poznavalac i zakona Republike Srbije i poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, pa će se u skladu sa tim i ponašati. Sledeće nedelje će biti održan Odbor koji će se baviti temama o kojima poslanici žele da razgovaraju, naravno u onoj meri u kojoj to nikako ne sme i neće ugroziti istragu koja je u toku - rekla je Paunovićeva.

Dodala je da se i tužilaštvo oglasilo sa molbom da se jeftinim i paušalnim ocenama ne ugrožava istraga od strane bilo koga.

- To jeste bio jedan od ključnih razloga zbog kog nisam ni danas odgovarala na prozivke - rekla je Paunovićeva.